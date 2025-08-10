La Notte di San Lorenzo si accende con le Perseidi, dove e quando vederle

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La notte di San Lorenzo, il 10 agosto, è nota per essere quella in cui si hanno più possibilità di vedere le stelle cadenti. Dietro a questa credenza c’è un motivo scientifico, ovvero il ritorno dello sciame meteorico delle Perseidi. Quest’anno sarebbero state visibili già dal 9 agosto, ma la Luna crea problemi all’osservazione.

Quando e dove vedere le stelle cadenti

Il picco massimo di stelle, quest’anno, è posticipato di qualche giorno ed è previsto per il 12 e il 13 agosto. In generale si prevedono circa dieci meteore l’ora durante il picco: una quantità inferiore rispetto a quella del 2024.

Nelle giornate del 9, 10 e 11 agosto, con la Luna piena, la luminosità del nostro satellite potrebbe rendere meno visibili le stelle dello sciame delle Perseidi.

ANSA

Un’immagine della notte di San Lorenzo nel 2024

Il momento migliore per osservare il cielo è tra mezzanotte e l’alba, quando la Terra si muove “di punta” attraverso la scia di detriti. E più ci si avvicina al mattino, più il ritmo delle scie aumenta.

È inoltre importante trovare un luogo lontano dalle luci artificiali. Sono ideali le campagne lontane dai centri abitati, le spiagge isolate o le vette alpine. Più il cielo è scuro, più si riescono a vedere le stelle, con scie luminose che potrebbero apparire in ogni direzione. Se la Luna disturba, si può sfruttare l’ombra di un albero o di una collina per schermarne la luce.

La tradizione della Notte di San Lorenzo

La notte del 10 agosto, dedicata a San Lorenzo, ricorda il martirio del diacono arso vivo nel 258 d.C. Secondo la tradizione, i bagliori nel cielo sarebbero le sue lacrime che cadono sulla Terra.

Oggi si sa invece che, in questo periodo, avviene l’incontro tra la Terra e lo sciame meteorico delle Perseidi. Si tratta di un fenomeno che si manifesta dalla fine di luglio fino oltre il 20 agosto e il picco di visibilità è concentrato attorno al 10 (ovvero la notte di San Lorenzo) e il 12 agosto, con una media di circa un centinaio di scie luminose osservabili a occhio nudo ogni ora.

Le Perseidi sono minuscoli frammenti di polvere lasciati dalla cometa Swift-Tuttle, un colosso di ghiaccio e roccia con un nucleo di 26 chilometri di diametro. Ogni anno, tra metà luglio e fine agosto, la Terra attraversa la nube di detriti che la cometa ha lasciato nei suoi passaggi.

I granelli, entrando in atmosfera a oltre 200.000 km/h, si incendiano per attrito, illuminando per un istante la notte.

I consigli per osservare le Perseidi

Il momento migliore per osservare le stelle cadenti nel 2025 sarà tra la notte dell’11 e il 13 agosto. Come detto, quest’anno la visibilità potrebbe essere ridotta dalla presenza di una Luna quasi al primo quarto, la cui luminosità rischia di oscurare le meteore meno brillanti.

Come riporta Adnkronos, per massimizzare le possibilità di avvistamento, gli esperti consigliano di:

Scegliere la location : allontanarsi il più possibile dai centri abitati e dall’inquinamento luminoso.

: allontanarsi il più possibile dai centri abitati e dall’inquinamento luminoso. Attendere l’ ora giusta : l’osservazione migliore avverrà nelle ore prima dell’alba, quando la Luna sarà più bassa sull’orizzonte o sarà già tramontata.

: l’osservazione migliore avverrà nelle ore prima dell’alba, quando la Luna sarà più bassa sull’orizzonte o sarà già tramontata. Adattare la vista : lasciare che gli occhi si abituino al buio per almeno 20-30 minuti, senza usare dispositivi elettronici.

: lasciare che gli occhi si abituino al buio per almeno 20-30 minuti, senza usare dispositivi elettronici. Guardare verso la costellazione di Perseo: anche se non è necessario puntare direttamente il radiante, poiché le meteore sono visibili in tutto il cielo, sapere dove si trova la costellazione può aiutare a orientarsi.