La nuora di Pierina Paganelli Manuela Bianchi a Verissimo, i sospetti su Dassilva: “Il suo alibi è insicuro"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Manuela Bianchi è la nuora di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni uccisa nella sera del 3 ottobre 2024 nel garage del condominio di via del Ciclamino 31 a Rimini, dove viveva. Bianchi è entrata nella cronaca a causa della sua relazione extraconiugale con Louis Dassilva, l’uomo unico indagato per l’omicidio dell’anziana. Ospite di Silvia Toffanin nella trasmissione Verissimo, ha raccontato la propria versione dei fatti.

L’alibi di Louis Dassilva "totalmente insicuro"

Nel corso della puntata di Verissimo di domenica 12 aprile 2026, Silvia Toffanin ha chiesto a Manuela Bianchi chi, secondo lei, ha ucciso Pierina Paganelli.

"Preferisco non rispondere": queste le parole della nuora dell’anziana uccisa con coltellate multiple nel garage della propria casa.

Bianchi con Louis Dassilva, attualmente l’unico indagato per l’omicidio, aveva da anni una relazione extraconiugale, proseguita anche dopo la morte di Paganelli: "Avevo necessità di sapere cosa c’entrava lui, e se c’entrava in tutto questo".

Bianchi vide Dassilva fuori dal garage la mattina in cui trovò il corpo senza vita della suocera, ma sul suo coinvolgimento nel delitto "non ho una certezza assoluta, lui non mi ha fatto alcuna confessione".

Ciò su cui non ha dubbi è che l’alibi fornito da Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva, "è totalmente insicuro. Louis stesso, interrogato in Assise, ha detto che sua moglie non poteva sapere se lui fosse uscito o no".

Le ipotesi della nuora sull’omicidio di Pierina Paganelli

Manuela Bianchi, la prima a ritrovare il corpo di Pierina Paganelli, seppur in un primo momento non l’avesse riconosciuta, si è sottoposta a un interrogatorio di circa 30 ore.

È agli inquirenti che ha affidato il compito di scoprire la verità sull’omicidio della suocera, eppure, confessa "dal primo giorno che ho trovato mia suocera ho sempre parlato di loro, inconsciamente".

Ipotizza più colpevoli "perché mi sembra impossibile che una persona sola abbia fatto una cosa così atroce, così veloce".

E, riferendosi a Dassilva e Bartolucci, afferma che "secondo me c’è ancora qualcosa di non detto da loro due. Qualcosa di non detto a noi e al Pubblico Ministero".

Manuela Bianchi vittima di stalking e minacce

A seguito del delitto di via del Ciclamino, ha preso vita una cruenta faida tra Manuela Bianchi e Valeria Bartolucci, la moglie del suo amante Louis Dassilva.

"Ho dovuto abbondare la mia casa per le continue minacce" ha raccontato la donna nel corso della puntata di Verissimo.

Ricordando le minacce subite, riporta le parole di Bartolucci: "Ho un coltello nella borsa e appena la vedo le squarcio la pancia, la voglio vedere morire lentamente come ha fatto Pierina".

Bianchi ha infine scelto di trasferirsi altrove per preservare la propria incolumità, e quella della figlia Giorgia, minorenne all’epoca dei fatti.