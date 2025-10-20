La nuova canzone di Fedez è "Temet Nosce", significato e testo: dai "morti della Lupara" a missili e macerie

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Fedez ha pubblicato la sua nuova canzone intitolata Temet nosce, come la scritta che si è tatuato sul collo prima del Festival di Sanremo 2025. Nel singolo, il cantante di Rozzano affronta tematiche legate alla sua vita privata ma anche questioni sociali e politiche, come nel passaggio che recita la “Repubblica fondata sui morti della Lupara”.

La nuova canzone di Fedez si intitola Temet nosce: il significato

Si intitola Temet nosce il nuovo singolo di Fedez, presentato ufficialmente alle ore 13 di lunedì 20 ottobre.

“Temet nosce” è una locuzione latina che significa “Conosci te stesso“. Non è la prima volta che il cantante di Rozzano utilizza questa espressione: prima del Festival di Sanremo 2025, infatti, il rapper aveva svelato il suo nuovo tatuaggio dietro al collo, che consiste proprio nella scritta “Temet nosce” realizzata in caratteri gotici.

Di cosa parla la nuova canzone di Fedez Temet nosce

La nuova canzone di Fedez Temet nosce affronta diverse tematiche, dall’industria musicale (Gli schiavi dell’industria hanno al collo le catene / Una playlist di gente vuota con le tasche piene) alla sua vita personale (Ho pregato di sparire e di darmi per disperso ma non ti puoi nascondere se scappi da te stesso / Non ho mai avuto nulla da spartire insieme a loro ma ti giuro mi è servito per capire chi non sono).

C’è spazio anche per la denuncia sociale e politica: “Vedo gente stanca io spero risponda al fuoco / Quando il gioco si fa duro capisci che non è un gioco / Ancora troppi scudi e troppi pochi sampietrini / Le rivoluzioni sono idee che incontrano i fucili / Questa vita dolce l’ho sempre percepita amara / Una Repubblica fondata sui morti della lupara“.

Cosa sono Rivotril e Lexotan citati da Fedez nella canzone Temet nosce

Nella sua nuova canzone, Fedez menziona il Rivotril (La mia colazione caffè corretto con il Rivotril) e il Lexotan (E poi ci troveremo come le star a mischiare del whisky al Lexotan).

Come si legge sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco, il Rivotril è un medicinale che contiene il principio attivo clonazepam, appartenente alla classe di medicinali chiamata “benzodiazepine”, mentre il Lexotan è un medicinale che contiene il principio attivo bromazepam, sempre appartenente alla classe di medicinali chiamata “benzodiazepine”.

Il testo completo della canzone Temet nosce di Fedez

Di seguito, ecco il testo completo della nuova canzone di Fedez intitolata Temet nosce:

Nessuno ci ha mai regalato un cazzo spostati

Burattini con i fili più sottili delle polveri

Gli schiavi dell’industria hanno al collo le catene

Una playlist di gente vuota con le tasche piene Sono stato un bersaglio senza mai andare ad un poligono

Perché non c’è differenza tra un palco ed un patibolo

Mi ha salvato che son nato la dove si cresce in fretta

Se il dolore è naturale allora soffrire è una scelta La mia colazione caffè corretto con il Rivotril

Non conoscerai la gioia se non scopri la sua antitesi

Urlo in faccia alla vita col veleno nei ventricoli

Che ci faccio con le ali se mi hai dato le vertigini E vorrei dare un senso ad una vita che fa senso

So che esiste un lieto fine ma in un altro multiverso

Ho pregato di sparire e di darmi per disperso

Ma non ti puoi nascondere se scappi da te stesso Per trovare il mio posto nel mondo

Devo lasciare il mio mondo al suo posto Non ho mai avuto nulla da spartire insieme a loro

Ma ti giuro mi è servito per capire chi non sono Per trovare il mio posto nel mondo

Devo lasciare ogni cosa al suo posto D’ora in poi sarò felice di nascosto

Ho imparato a mie spese a non scherzare con il vuoto Vedo gente stanca io spero risponda al fuoco

Quando il gioco si fa duro capisci che non è un gioco

Ancora troppi scudi e troppi pochi sampietrini

Le rivoluzioni sono idee che incontrano i fucili Questa vita dolce l’ho sempre percepita amara

Una Repubblica fondata sui morti della lupara

Mi ha sussurrato piano ma con voce molto chiara

La liberta non si compra ma si paga cara E poi ci troveremo come le star

A mischiare del whisky al Lexotan

Quando la realtà spaventa più dell’aldilà

Ti ritrovi con più amici in farmacia che al bar Ho fatto errori che non se n’è andranno via col tempo

Di quelli che più cancelli e più ti resta il segno Cicatrici chiuse fuori

Ma ferite aperte dentro

sono pieno di colori

una farfalla di cemento.

Il video e il messaggio finale di Fedez nella canzone Temet nosce

Il video ufficiale della canzone Temet nosce di Fedez mostra immagini di distruzione e macerie, tra missili ed esplosioni che richiamano alla mente le immagini provenienti da Gaza.

Il brano termina con un monologo di Fedez:

“Ho visto cadere più desideri che stelle, la rivoluzione è un atto di incoscienza che parte da una presa di coscienza. Dall’illusione alla disillusione il passo è breve, come dal torto alla tortura. Da piccoli ci insegnano a parlare, da grandi ci insegnano a tacere. Il silenzio degli innocenti, colpevoli di osservare senza mai aprire la bocca”.