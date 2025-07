La nuova Ferrari Amalfi costa 240 mila euro, il prezzo base e i dettagli su design e motore della berlinetta

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La nuova Ferrari Amalfi sta facendo parlare di sé in tutto il mondo. Il prezzo di vendita della nuova berlinetta 2+ del Cavallino Rampante, provvista di motore V8 biturbo in posizione centrale-anteriore, è a partire da 240 mila euro. L’automobile debutterà su strada nei primi mesi del 2026.

Presentata la nuova Ferrari Amalfi: foto e caratteristiche

La nuova Ferrari Amalfi, berlinetta V8 2+ a motore centrale-anteriore che prende il posto della Ferrari Roma nella gamma della Casa di Maranello, è stata presentata nella giornata di martedì 1° luglio 2025.

L’automobile – giura il Cavallino Rampante – è in grado di coniugare prestazioni elevatissime e ampia versatilità nell’utilizzo quotidiano. Si distingue, in particolar modo, per il motore V8 turbo da 640 cv con tecnologie derivate dalla pista e sound inconfondibile, il design scolpito e gli interni hi-tech con HMI a tre display, il comfort di bordo avanzato e il sistema audio premium che assicura un’esperienza immersiva.

US Ferrari

La nuova Ferrari Amalfi presentata dalla Casa di Maranello nella giornata di martedì 1° luglio 2025, in versione “green”.

A chi è rivolta la nuova Ferrari Amalfi

La nuova berlinetta 2+ della Ferrari, che ridefinisce il concetto di sportività contemporanea e coniuga prestazioni elevate, versatilità d’utilizzo ed estetica ricercata, è pensata per chi vuole vivere la guida sportiva senza, per questo, rinunciare al comfort e allo stile. Si rivolge a chi è alla ricerca di un’automobile in grado di unire l’eleganza con le prestazioni, l’emozione con la funzionalità.

Un elemento distintivo della Ferrari Amalfi, infatti, è la capacità di raggiungere un equilibrio inedito tra l’adrenalina e la fruibilità quotidiana.

Il nuovo modello del Cavallino Rampante – promettono dalla Casa di Maranello – interpreta in chiave moderna lo spirito sportivo tipico di Ferrari e offre un’esperienza di guida senza compromessi, in qualsiasi contesto.

Quando arriva sul mercato la Ferrari Amalfi

L’arrivo della Ferrari Amalfi in strada è previsto nei primi mesi del 2026, ma tra gli appassionati c’è già grande attesa.

Le prime consegne della nuova arrivata nella Casa di Maranello sono fissate per il Q1 del prossimo anno.

Quanto costa la nuova Ferrari Amalfi

Il prezzo di partenza della nuova Ferrari Amalfi per il mercato italiano è fissato a 240 mila euro.