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Una nuova ondata di compromissioni di account WhatsApp ha colpito numerosi utenti in tutta Italia. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le recenti vulnerabilità hanno permesso ai cybercriminali di accedere agli account senza alcuna azione da parte delle vittime, sfruttando falle presenti su versioni non aggiornate di iOS e dell’applicazione WhatsApp. Gli attacchi sono stati messi in atto per estorcere denaro, simulando emergenze e fingendosi amici o familiari delle persone colpite.

La nuova minaccia: attacchi zero-click su WhatsApp

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, è stata segnalata una recente ondata di compromissioni di account WhatsApp. Gli attacchi, definiti “zero-click”, si caratterizzano per la loro capacità di sfruttare vulnerabilità senza che l’utente debba compiere alcuna azione, come cliccare su link o scaricare allegati. In particolare, sono state colpite le versioni non aggiornate di iOS e di WhatsApp installate su dispositivi Apple.

Modalità di azione dei criminali informatici

I cybercriminali hanno approfittato di queste falle di sicurezza per ottenere l’accesso agli account WhatsApp delle vittime. Una volta entrati, si sono finti persone conosciute – come amici o parenti – e hanno inviato messaggi chiedendo somme di denaro, spesso simulando situazioni di emergenza. Questa tecnica di truffa sfrutta la fiducia tra contatti e la rapidità con cui si tende a rispondere a richieste apparentemente urgenti.

Le raccomandazioni della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha diffuso una serie di consigli pratici per ridurre il rischio di compromissione dei dispositivi digitali e degli account WhatsApp. Tra le principali raccomandazioni:

Non effettuare pagamenti prima di aver verificato l’identità di chi formula la richiesta, contattando direttamente la persona tramite un altro numero, dispositivo o, se possibile, di persona.

prima di aver verificato l’identità di chi formula la richiesta, contattando direttamente la persona tramite un altro numero, dispositivo o, se possibile, di persona. Mantenere sempre aggiornati sia il sistema operativo del dispositivo sia l’applicazione WhatsApp.

Controllare periodicamente la sezione “Dispositivi collegati” di WhatsApp, per verificare le sessioni associate al proprio account e disconnettere immediatamente eventuali dispositivi non riconosciuti.

Attivare la verifica in due passaggi, limitare il download automatico di contenuti e allegati, e proteggere il dispositivo con codice, Touch ID o Face ID.

Cosa fare in caso di compromissione dell’account

Se si sospetta che il proprio account WhatsApp sia stato compromesso, la Polizia di Stato suggerisce di avvisare tempestivamente i propri contatti, invitandoli a non rispondere a eventuali richieste di denaro. È fondamentale avviare subito la procedura di recupero dell’account per riottenere il controllo e limitare i danni.

Il ruolo di Apple e l’importanza degli aggiornamenti

Apple ha già rilasciato specifici aggiornamenti di sicurezza per risolvere le vulnerabilità sfruttate dagli attacchi. L’azienda raccomanda di mantenere sempre protetti dispositivi e applicazioni installando le versioni più recenti e di utilizzare l’autenticazione a due fattori per il proprio Apple Account. Queste misure aggiuntive rappresentano una barriera efficace contro tentativi di intrusione e furto di dati personali.

Come segnalare sospetti e ricevere assistenza

In caso di dubbi o per segnalare episodi sospetti, la Polizia Postale invita i cittadini a rivolgersi tramite il sito del Commissariato di PS online, raggiungibile all’indirizzo www.commissariatodips.it. Il portale offre informazioni aggiornate e assistenza per affrontare situazioni di compromissione digitale.

ANSA