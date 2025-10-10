"La pace è più vicina nonostante Francesca Albanese", l'attacco di Tommaso Cerno alla relatrice Onu

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un nuovo scontro politico si accende attorno alla figura di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sui diritti nei Territori palestinesi. A innescarlo è stato Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, che il 9 ottobre ha pubblicato su X (ex Twitter) un video destinato a far discutere, legato al recente accordo di pace tra Israele e Hamas.

Tommaso Cerno attacca Francesca Albanese

Nel filmato, Cerno pronuncia parole destinate a suscitare reazioni: “Nonostante i pro-pal, la Albanese, la cittadina più onoraria d’Italia, nonostante l’antisemitismo, nonostante la sinistra… la pace è più vicina. Grazie agli Stati Uniti, a Donald Trump e agli Stati arabi che vogliono davvero la pace”.

Il giornalista definisce la giornata “la vittoria della pace contro la strumentalizzazione della sinistra italiana”, che a suo dire avrebbe “usato Gaza per fini elettorali”.

Francesca Albanese

Cerno, nel suo intervento, si riferisce in particolare alla recente intesa di cessate il fuoco firmata tra Israele e Hamas, che ha portato al ritiro graduale dell’esercito israeliano (Idf) dalla Striscia di Gaza.

L’articolo sulla pace a Gaza

L’accordo, come aveva scritto il giorno prima Cerno su Il Tempo, prevede la liberazione di tutti gli ostaggi detenuti dal gruppo palestinese e la creazione di una zona cuscinetto controllata lungo il confine.

Nel suo commento, Cerno non risparmia critiche: “Nonostante la Flotilla, il fanatismo, la strumentalizzazione, oggi la pace è più vicina. Non grazie alla sinistra, ma grazie agli Stati che hanno scelto la via diplomatica e realista”. Una frase che ha immediatamente attirato l’attenzione dei social e degli ambienti politici.

Il dibattito sulla relatrice Onu

Nel frattempo, sul terreno, la situazione resta complessa. L’esercito israeliano ha confermato il ritiro di parte delle truppe, ma mantiene il controllo del 53% del territorio della Striscia, in particolare nelle aree di Rafah, Khan Younis, Beit Hanoun e Beit Lahiya. Alcune fonti militari israeliane citate dal Times of Israel spiegano che “il ritiro sarà completato entro 24 ore dalla ratifica dell’accordo”, mentre le operazioni di soccorso proseguono per la consegna degli aiuti umanitari.

In chiusura del suo video, Cerno lancia un appello diretto alla relatrice Onu: “Francesca Albanese, ringrazia Trump. La pace non l’ha fatta la sinistra”.

Le parole del giornalista hanno alimentato un dibattito già molto accesso, tra chi elogia la sua analisi “fuori dal coro” e chi invece accusa Cerno di ridurre una crisi umanitaria a uno scontro ideologico interno.

Sui social, le reazioni si sono moltiplicate in poche ore, alimentando la discussione su una pace che, come conclude Cerno, “oggi sembra davvero più vicina, nonostante tutto”.