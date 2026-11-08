La Pagani Utopia di Renzo Rosso in fumo per strada a Vicenza, la supercar vale 3 milioni di euro

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Il tranquillo comune di Bassano del Grappa, nella provincia veneta di Vicenza, è stato animato da un insolito avvenimento. Un’auto è finita in panne per strade, e fin qui niente di strano. A destare l’attenzione è stato il tipo di auto che si è scorta avvolta da un denso fumo bianco: si tratta di una Pagani Utopia, una supercar che vale quasi 3 milioni di euro. Il bolide è di proprietà dell’imprenditore Renzo Rosso.

Una supercar in panne a Vicenza

Nella mattinata di venerdì 6 novembre una nube di fumo bianco ha catturato l’attenzione degli automobilisti di passaggio per il trafficato viale Alcide De Gasperi di Bassano del Grappa. Il fumo proveniva da un’automobile, evidentemente in panne, accostata a bordo strada.

Un guasto decisamente preoccupante, che avrà provocato il timore di chi transitava vicino all’automobile in panne. A destare scalpore, però, non è stata l’avaria – ordinaria pur nella sua rilevanza – quanto l’auto in sé. Ad andare in fumo era una supercar dal valore milionario.

ANSA

Sono stati numerosi i curiosi che hanno colto l’occasione di immortalare la scena con il telefonino, diffondendo in seguito il video sul web. Le immagini sono arrivate alla testata locale L’eco Vicentino, che ha ricostruito nel dettaglio le dinamiche di quanto accaduto a Bassano del Grappa.

L’auto in fumo è di Renzo Rosso

I lettori del giornale hanno contattato la redazione perché convinti che quell’auto fosse di uno degli abitanti più noti della zona, l’imprenditore Renzo Rosso, padron del brand di moda Diesel. I giornalisti veneti hanno confermato la supposizione: l’auto in fumo appartiene proprio a Rosso.

Al momento del guasto, però, alla guida non vi era l’imprenditore ma un suo collaboratore, ripreso nei video mentre cammina accanto all’auto con sguardo attento, mentre tiene il telefono all’orecchio, probabilmente nel tentativo di contattare i soccorsi.

Poco dopo sul posto sono infatti giunti i Carabinieri e un carro attrezzi speciale. Gli operatori hanno velocemente provveduto a coprire il mezzo, per evitare il propagarsi del fumo, per poi procedere alla sua rimozione dalla strada.

Quanto vale la Pagani Utopia

L’Utopia è la terza hypercar realizzata dalla casa automobilistica Pagani, con sede a Modena. Si tratta di un bolide equipaggiato di un motore V12 biturbo da 864 cavalli, in grado di raggiungere una velocità di 350 km/h e scattare da 0 a 100 km/h in 3 secondi.

L’Utopia è stata realizzata in edizione limitata, in soli 99 esemplari nella versione coupé (tutti già venduti) e 130 per la variante Roadster. Il prezzo parte da 2,5 milioni e, nelle versioni più potenti, supera i 3,1 milioni di euro, tasse escluse.