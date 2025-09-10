Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 29enne residente a Genova è stato arrestato per furto e denunciato per lesioni personali. I fatti sono accaduti all’alba, in via Prè, nel centro storico di Genova. L’uomo è stato sorpreso mentre si introduceva in due appartamenti e tentava la fuga con la refurtiva, ma è stato bloccato grazie all’intervento dei residenti e della Polizia.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la mattinata in via Prè si è aperta con una segnalazione urgente: alcuni cittadini hanno notato movimenti sospetti e hanno allertato il numero di emergenza. Gli equipaggi dell’U.P.G.S.P. sono stati inviati rapidamente sul posto, dove i residenti, affacciati alle finestre, hanno collaborato indicando la via di fuga del presunto ladro. L’uomo, un 29enne del posto, ha tentato di far perdere le proprie tracce passando dai tetti e dirigendosi verso via Gramsci, ma è stato intercettato e fermato dagli agenti.

La dinamica dei furti: due appartamenti nel mirino

L’indagine ha permesso di ricostruire quanto accaduto poco prima dell’arresto. Il 29enne si era introdotto in due appartamenti della stessa via, utilizzando i terrazzi come via d’accesso. Nel primo caso, la proprietaria, svegliata dai rumori provenienti dalla finestra, ha sorpreso il ladro e lo ha messo in fuga urlando. Nonostante la fuga precipitosa attraverso i tetti, l’uomo non si è dato per vinto e ha tentato un secondo colpo in un altro appartamento della zona.

L’incontro con il cane e la reazione del proprietario

Nel secondo appartamento, il ladro si è trovato faccia a faccia con il cane di famiglia, che lo ha bloccato in un angolo. Il proprietario, allarmato dai rumori e dalla presenza dell’animale agitato, si è alzato e ha sorpreso l’intruso mentre infilava diversi dispositivi elettronici nello zaino. Nel tentativo di fermare il malvivente, il padrone di casa si è procurato una ferita alla mano, episodio per cui il 29enne è stato denunciato anche per lesioni personali.

La fuga e l’arresto: il ruolo decisivo dei residenti

La fuga del ladro si è conclusa grazie alla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. I residenti, affacciati alle finestre, hanno seguito i movimenti dell’uomo e hanno fornito indicazioni preziose agli agenti, che sono riusciti a bloccarlo in via Gramsci. Al momento dell’arresto, il 29enne aveva ancora con sé la refurtiva: due computer portatili Apple e una cassa bluetooth, per un valore complessivo di circa 2.500 euro.

La restituzione della refurtiva e le conseguenze legali

La merce sottratta è stata immediatamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari. L’uomo è stato condotto in Questura e, dopo le formalità di rito, è stato arrestato per furto e denunciato per lesioni personali. Per lui è stata disposta la direttissima nella stessa mattinata. Resta comunque valida la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva, come previsto dalla legge.

Il contesto: sicurezza e collaborazione nel centro storico

L’episodio avvenuto in via Prè mette in luce l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità urbana. Il tempestivo intervento degli agenti, reso possibile dalle segnalazioni dei residenti, ha permesso di sventare due furti in rapida successione e di assicurare alla giustizia il presunto responsabile. La restituzione della refurtiva rappresenta un segnale positivo per la comunità locale, che ha dimostrato attenzione e senso civico.

Le indagini e la posizione dell’arrestato

Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti nella zona. Il 29enne arrestato, già noto alle forze dell’ordine, dovrà rispondere delle accuse di furto aggravato e lesioni personali. L’udienza di convalida dell’arresto si terrà nelle prossime ore presso il tribunale di Genova.

