La Pennicanza di Fiorello in onda senza di lui, "non sto bene": poi la battuta sulla "vendetta" di Bruno Vespa

Fiorello salta la prima puntata de “La Pennicanza“, la nuova stagione del programma radiofonico condotto dallo showman siciliano con Fabrizio Biggio su Rai Radio2. Il mattatore sta male, ma il programma va in onda ugualmente. Intervenendo in collegamento telefonico, Fiorello ha lanciato un monito a chi tenta di prendere il posto di Bruno Vespa: “Ecco che succede”.

Fiorello al telefono per La Pennicanza

“Non sto bene, sto a casa. Molto rumore per nulla. Ci ho provato ma non va. Vediamo, forse domani”, queste le parole di Fiorello in collegamento telefonico per spiegare la sua assenza a La Pennicanza.

Fiorello non è arrivato in via Asiago per la prima puntata del radio show. In onda c’è solo Fabrizio Biggio, tra il serio e il faceto, mentre parla con Fiorello al telefono.

Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio

La voce è dimessa, lo showman siciliano non si sente in forma, ma lo spirito è positivo.

La battuta su Bruno Vespa

“Sia di monito a tutto il mondo dello spettacolo. Se solo provate a prendere il posto di Bruno Vespa vedete che succede? Ieri siamo stati a casa sua (nello studio di Porta a Porta in via Teulada ndr) e lui avrà pensato ‘Non è che questi vogliono prendere il mio posto?'”.

Il 20 ottobre 2025 Fiorello e Biggio hanno infatti fatto un blitz nello spazio di “Cinque minuti“, striscia condotta da Bruno Vespa su Rai1 subito dopo il Tg1, proprio per lanciare “La Pennicanza”, da lunedì 20 ottobre alle 13.45 su Radio2.

“È stato un bell’esperimento televisivo, è piaciuto molto”, ha osservato Fiorello al telefono. Gli ha fatto eco Biggio: “Qualcuno ha parlato di allucinazione”.

Dopo aver parlato un po’ di quanto accaduto il giorno prima, il mattatore siciliano ha concluso la chiamata: “Chiuderei qui” con “la speranza di poter lavorare in presenza e in forma, non malaticcio e in smart working”.

“Chiediamo scusa al pubblico, ai nostri fan. Per loro – ha aggiunto Fiorello – ci dobbiamo impegnare sempre con belle idee”.

Il blitz nello studio di Cinque Minuti

“Benvenuti alla prima e ultima puntata di Cinque Minuti di Bruno Vespa senza Bruno Vespa”, ha detto Fabrizio Biggio in apertura del blitz a Bruno Vespa, lanciando l’ingresso in studio di Fiorello.

“Tu non sai che cosa ho fatto in questa azienda, ho fatto Sanremo, ho cantato con Liza Minnelli e con Tony Bennett, ho danzato con Carla Fracci e Roberto Bolle, ho ballato il Ballo del qua qua con John Travolta”, ha risposto Fiorello.

“Prendo Rai1 per promuovere un programma sulla radio, io in Rai posso. Chi l’ha messo Conti? Io. Chi l’ha messo De Martino? Amadeus“, ha aggiunto. Biggio lo ha quindi invitato a fare presto perché “abbiamo solo cinque minuti”.

E Fiorello: “In sette minuti hanno rapinato il Louvre, in cinque minuti possiamo fare qualsiasi cosa”. Poi, rivolto ancora a Biggio: “Lo senti questo odore? C’è odore di governo“. E “a proposito di manovra, la farei fare al dottore di Affari Tuoi”.

Al rapido gioco di Fiorello e Biggio si sono prestati anche Raoul Bova, Noemi e perfino “la concorrenza” con Gerry Scotti e Samira dal cruciverba della Ruota della Fortuna. Tra le nuove rubriche dello show, ha promesso lo showman, “Fiorello canta bene, perché io canto meglio di Tony Effe, di Sfera Ebbasta, di Fedez, quando canto e Giorgia mi sente prende appunti”.

Scaduto il tempo, mentre Fiorello e Biggio lasciano lo studio, è entrato il padrone di casa, Bruno Vespa: “Sono venuti a casa mia… Stringi su questo”, ha detto al regista mostrando il suo nuovo libro, Il Finimondo.