16 ordinanze di custodia cautelare eseguite dai Carabinieri a Pescara e in altre province, con ramificazioni fino all’Albania. L’operazione, denominata “Mare Magnum”, è stata coordinata dalla Procura di Pescara e ha portato all’arresto di soggetti italiani e albanesi coinvolti in un articolato sistema di traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione “Mare Magnum”: i dettagli dell’inchiesta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione “Mare Magnum” è scattata alle prime luci dell’alba, quando i militari della Compagnia di Pescara hanno dato esecuzione a 16 ordinanze di custodia cautelare, di cui 9 in carcere e 7 ai domiciliari. I provvedimenti sono stati emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pescara, che ha diretto tutte le fasi dell’indagine.

Un’indagine complessa partita nel marzo 2024

L’attività investigativa, avviata nel marzo del 2024 dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara, ha permesso di raccogliere gravi elementi indiziari a carico di numerosi soggetti. Questi ultimi sono ritenuti coinvolti, a vario titolo, in un sistema strutturato di traffico di sostanze stupefacenti che si estendeva ben oltre i confini cittadini.

Un’organizzazione ramificata tra Italia e Albania

L’operazione ha preso il nome di “Mare Magnum” proprio per l’ampiezza dell’area geografica coinvolta: oltre a Pescara e al vicino comune di Montesilvano, le indagini hanno interessato anche altre province italiane e si sono spinte fino all’Albania. Gli approfondimenti investigativi sono partiti da servizi di osservazione mirati al fenomeno del consumo di droga, con particolare attenzione agli ambienti della cosiddetta “Pescara bene”.

La rete criminale: tra professionisti e spacciatori di strada

Le indagini hanno portato alla luce un tessuto criminale radicato e strutturato, composto da soggetti italiani e albanesi, non sempre operanti in modo coordinato ma comunque inseriti in una rete funzionale al traffico illecito. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire l’intera filiera dello spaccio, risalendo dai livelli più bassi fino ai vertici dell’organizzazione. Tra i coinvolti figurano anche insospettabili attivi in diversi settori economici: imprenditori, professionisti come avvocati e medici, titolari di ristoranti, tutti sotto pressione da parte di un gruppo di spacciatori sempre più organizzato.

Modalità operative e luoghi dello spaccio

Il sodalizio criminale, pur frammentario, era fortemente interconnesso e comprendeva figure eterogenee: da criminali di elevata pericolosità a spacciatori di strada, fino a una vasta platea di consumatori. Lo smercio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, avveniva soprattutto nei luoghi della movida pescarese, in complessi residenziali di Montesilvano e all’interno di esercizi pubblici come ristoranti e stabilimenti balneari del capoluogo, frequentati da persone appartenenti a contesti socio-economici elevati.

Un giro d’affari da oltre 150 mila euro al mese

La rete di spaccio attiva a Pescara e dintorni era caratterizzata da una gestione continua, discreta e quasi familiare del traffico di sostanze. Il flusso costante di cessioni giornaliere garantiva agli organizzatori entrate superiori a 150 mila euro mensili. I responsabili non esitavano a ricorrere a metodi violenti per imporre il pagamento delle partite di stupefacente o per affermare la propria autorità all’interno della cerchia criminale.

Indagati noti e insospettabili

Tra gli indagati figurano sia persone già note alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie, sia consumatori abituali che, grazie al proprio ruolo sociale ed economico, erano riusciti a mantenere un profilo insospettabile. L’attività investigativa, durata oltre un anno, ha portato al sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, in particolare 2 kg di cocaina, alla segnalazione di numerosi assuntori e all’arresto di diverse persone, anche tra gli indagati odierni.

Le prove raccolte: intercettazioni e indagini sul campo

Il quadro indiziario si basa in modo significativo su attività di intercettazione di conversazioni tra presenti, telefoniche e telematiche. Questi strumenti, riconosciuti dalla normativa come fonti di prova primarie, si sono rivelati fondamentali per ricostruire le dinamiche del traffico di stupefacenti, spesso caratterizzato da modalità operative silenziose e da un diffuso clima di omertà che ne accresce la pericolosità sociale.

