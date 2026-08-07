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È di 183 persone controllate e numerosi accampamenti abusivi rimossi il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella pineta delle Acque Rosse di Ostia. L’intervento, coordinato dal X Distretto di P.S. Lido di Roma, è stato effettuato per ripristinare la legalità e garantire la sicurezza nelle aree verdi del litorale romano, in risposta alle segnalazioni dei cittadini.

Le forze dell’ordine in azione nella pineta delle Acque Rosse

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nelle prime ore della mattina gli agenti del X Distretto di P.S. Lido di Roma, supportati dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, dalla Polizia Roma Capitale e dal personale dell’AMA, hanno dato il via a una vasta operazione di bonifica nella pineta delle Acque Rosse. L’intervento ha avuto come obiettivo principale la rimozione degli accampamenti di fortuna che da tempo occupavano una porzione significativa dell’area verde.

Rimozione degli accampamenti e smaltimento dei rifiuti

Le forze dell’ordine hanno effettuato un controllo approfondito all’interno di ogni singola abitazione di fortuna, verificando la presenza di persone e situazioni di rischio. Successivamente, gli operatori dell’AMA sono intervenuti per rimuovere i manufatti e procedere allo smaltimento dei rifiuti, seguendo le normative vigenti. L’operazione si è svolta in modo coordinato e ha permesso di restituire decoro e sicurezza a una delle aree più frequentate del litorale romano.

Risposta alle segnalazioni dei cittadini

L’accampamento oggetto dell’intervento era stato più volte segnalato dai residenti attraverso vari esposti. Le baracche e le tende da campeggio presenti nella pineta rappresentavano un pericolo per la sicurezza dei numerosi frequentatori dell’area, oltre a costituire un problema di ordine pubblico e igiene. L’azione delle forze dell’ordine ha quindi risposto concretamente alle richieste della cittadinanza, impegnata da tempo nella tutela del proprio territorio.

Controlli estesi anche al centro di Ostia e al lungomare

Nell’ambito dello stesso servizio, sono stati effettuati ulteriori controlli nel centro di Ostia e lungo le vie più affollate del lungomare. Diversi posti di controllo sono stati istituiti per monitorare la situazione e prevenire episodi di illegalità. Complessivamente, sono state controllate 183 persone, tra cui 5 soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione. Questi dati testimoniano l’ampiezza e la capillarità dell’operazione, che ha coinvolto numerosi operatori e mezzi.

Un piano di controllo per la sicurezza del litorale romano

L’azione odierna si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Roma, in vista dei prossimi fine settimana che vedranno il litorale romano particolarmente frequentato. L’obiettivo è quello di prevenire situazioni di degrado e illegalità, garantendo la sicurezza di cittadini e turisti. Il ripristino della legalità nelle aree verdi rappresenta una delle priorità delle forze dell’ordine, impegnate costantemente nella tutela del patrimonio ambientale e della convivenza civile.

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