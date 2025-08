Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e un ingente sequestro di droga, armi e merce contraffatta il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel quartiere Barriera Milano. Un giovane di 24 anni di origine brasiliana è stato fermato a Torino per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, detenzione illegale di armi e ricettazione. L’intervento è stato effettuato nella giornata di ieri, in seguito a una segnalazione ricevuta tramite l’applicazione YouPol, che ha permesso agli agenti di individuare un appartamento sospetto in Corso Giulio Cesare. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.

La segnalazione su YouPol e l’intervento degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando la Centrale Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione tramite l’applicazione YouPol, uno strumento digitale che consente ai cittadini di comunicare in tempo reale episodi sospetti o reati. La segnalazione riguardava un appartamento situato nel quartiere Barriera Milano, in Corso Giulio Cesare, dove si sospettava si svolgessero attività illecite.

Gli agenti del Commissariato Barriera Milano sono intervenuti rapidamente, raggiungendo il secondo piano dello stabile indicato. Hanno bussato all’unico alloggio abitato e si sono trovati di fronte un giovane visibilmente agitato, che ha aperto la porta d’ingresso. L’atteggiamento nervoso del ragazzo ha insospettito ulteriormente i poliziotti, che hanno deciso di procedere a una perquisizione domiciliare.

Il maxi sequestro: droga, armi e denaro contante

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto quasi mezzo chilo di Marijuana e circa 300 grammi di altre sostanze stupefacenti, tra cui hashish, cocaina ed ecstasy. Le droghe erano già suddivise in dosi pronte per lo spaccio, segno di un’attività ben organizzata. Oltre agli stupefacenti, sono stati trovati due bilancini di precisione, due smartphone e la somma di 1.250 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La scoperta più inquietante è avvenuta in un’altra stanza dell’appartamento, dove sotto una scarpiera era nascosta una pistola calibro 22. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che l’arma era il provento di un furto avvenuto in precedenza. Il possesso illegale della pistola ha aggravato la posizione del giovane, già indagato per detenzione di armi e spaccio di sostanze stupefacenti.

Merce contraffatta e ricettazione: un vero e proprio bazar illegale

Nel corso della stessa perquisizione, la Polizia ha scoperto anche un vero e proprio bazar di merce contraffatta. All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti 67 cinture, 20 paia di scarpe, 13 borse, 11 paia di occhiali, 4 scatole contenenti orologi, oltre a numerose felpe, jeans e t-shirt, tutti prodotti di note marche ma risultati contraffatti. Il giovane è stato quindi denunciato anche per ricettazione e detenzione di merce contraffatta.

La quantità e la varietà degli articoli sequestrati fanno pensare a un’attività di vendita parallela, probabilmente destinata al mercato nero. La presenza di così tanti capi di abbigliamento e accessori falsificati conferma l’ipotesi che l’appartamento fosse utilizzato non solo come base per lo spaccio di droga, ma anche come deposito per la distribuzione di merce illegale.

Le indagini e la convalida dell’arresto

La Procura della Repubblica di Torino ha seguito da vicino l’operazione, richiedendo e ottenendo la convalida dell’arresto del giovane brasiliano. Attualmente, il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato fino alla sentenza definitiva.

Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con altre persone coinvolte nelle attività illecite e per ricostruire la rete di distribuzione sia della droga che della merce contraffatta. Gli inquirenti stanno inoltre verificando la provenienza della pistola e degli altri oggetti sequestrati, per individuare eventuali ulteriori episodi di furto o ricettazione collegati al caso.

YouPol: la tecnologia al servizio della sicurezza

L’operazione ha messo in luce l’efficacia dell’applicazione YouPol, uno strumento sempre più utilizzato dai cittadini per segnalare episodi di spaccio, bullismo e altri reati. Grazie alla tempestiva comunicazione ricevuta tramite l’app, la Polizia ha potuto intervenire rapidamente, sorprendendo il giovane mentre si trovava ancora all’interno dell’appartamento e impedendo la possibile dispersione delle prove.

YouPol si conferma così un alleato prezioso nella lotta alla criminalità urbana, consentendo un dialogo diretto tra cittadini e forze dell’ordine e favorendo una maggiore partecipazione della comunità alla sicurezza del territorio.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e individuare eventuali complici. Nel frattempo, la Procura della Repubblica di Torino continuerà a seguire da vicino l’evolversi del procedimento, garantendo il rispetto delle garanzie processuali e la tutela della legalità.

IPA