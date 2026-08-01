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Il nuovo spot della Polizia di Stato contro l’abbandono degli animali domestici, fenomeno che si intensifica durante il periodo estivo, è stato diffuso oggi. Il messaggio, veicolato attraverso i canali social ufficiali, WhatsApp e il web, è stato realizzato per sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi e sulle conseguenze di questa pratica, che costituisce un reato e mette in pericolo sia gli animali che le persone.

La campagna di senesibilizzazione della polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la campagna di sensibilizzazione è stata lanciata oggi con la pubblicazione di un nuovo spot.

Il video, disponibile sui canali social e online, mira a contrastare il fenomeno dell’abbandono degli animali domestici, particolarmente diffuso nei mesi estivi.

Lo spot: una storia di amicizia e responsabilità

Nel video realizzato dalla Polizia di Stato, viene raccontata la giornata di una poliziotta che, dopo aver concluso il proprio turno di lavoro, torna a casa e si prepara per le vacanze.

La protagonista, prima di partire, non dimentica la sua compagna a quattro zampe, Joy, sottolineando così l’importanza di non lasciare indietro gli animali domestici, nemmeno durante le ferie.

Il fenomeno dell’abbandono: un reato e un pericolo

L’abbandono degli animali domestici non è solo una condotta moralmente riprovevole, ma rappresenta anche un vero e proprio reato secondo la legge italiana.

Oltre a costituire una violazione normativa, questa pratica viene definita dalla Polizia come un tradimento nei confronti degli “amici animali”. Inoltre, l’abbandono può avere gravi conseguenze per la sicurezza stradale, mettendo a rischio sia la vita degli animali che quella degli automobilisti.

Una campagna estiva per la prevenzione

La scelta di lanciare la campagna proprio all’inizio dell’estate non è casuale. È proprio in questo periodo che si registra un aumento significativo degli episodi di abbandono, spesso legati alle partenze per le vacanze.

La Polizia di Stato ha quindi deciso di intensificare la comunicazione, utilizzando i social network e le piattaforme digitali per raggiungere il maggior numero possibile di cittadini.

Il messaggio della Polizia di Stato

Attraverso l’hashtag #L’amiciziaèunacosaseria e lo slogan “Non abbandonare gli animali!”, la Polizia di Stato invita tutti a riflettere sulle proprie responsabilità nei confronti degli animali domestici.

Il messaggio è chiaro: l’abbandono non è solo un gesto crudele, ma anche un comportamento pericoloso e illegale.

Un appello alla responsabilità

La Polizia di Stato ribadisce l’importanza di non abbandonare gli animali domestici, soprattutto durante l’estate. Prendersi cura di un animale è un impegno che dura tutto l’anno e non può essere interrotto per comodità o superficialità.

Con questa campagna, le forze dell’ordine auspicano una maggiore consapevolezza e un cambiamento culturale che porti a una diminuzione degli episodi di abbandono in tutta Italia.

IPA