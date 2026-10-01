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La polizia di Stato lancia uno spot contro le truffe agli anziani, il video della campagna La Mossa Vincente

Scopri come la Polizia di Stato combatte le truffe agli anziani con "La mossa vincente": informati e proteggiti!

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REDAZIONE

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Prevenire, informare e proteggere: con questi obiettivi la Polizia di Stato presenta oggi “La mossa vincente“, il nuovo spot istituzionale da 60 secondi dedicato al contrasto delle truffe ai danni degli anziani. La campagna affronta il fenomeno criminale attraverso una metafora visiva: una partita a tris giocata in solitudine contro un truffatore, nella quale ogni mossa del criminale rappresenta un tentativo di raggiro e ogni contromossa della vittima una difesa consapevole. Nel corso del video vengono passati in rassegna i tre stratagemmi più diffusi e insidiosi utilizzati dai malviventi: la truffa a domicilio, la truffa affettiva ed empatica e la truffa telefonica con l’intelligenza artificiale.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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