La polizia Ice di Trump arriva in Italia, il ruolo alle Olimpiadi Milano Cortina dopo l'omicidio Renee Good

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Potrebbero arrivare degli agenti dell’Ice in Italia per Milano-Cortina 2026, come supporto alla sicurezza della delegazione Usa dal 6 febbraio al 15 marzo. Piantedosi afferma che al Viminale “non risulta” alcuna presenza. Sullo sfondo, le polemiche legate a Trump, all’omicidio di Renee Good e alla richiesta Onu di indagine sui decessi in custodia.

L’ipotesi di agenti Ice in Italia per Milano-Cortina 2026

L’Immigration and Customs Enforcement, nota come Ice, è l’agenzia federale statunitense che si occupa anche di immigrazione e indagini, al centro dell’attenzione negli Stati Uniti per il caso dell’uccisione di Renee Good a Minneapolis.

Secondo alcune indiscrezioni, come riferito dal Fatto Quotidiano, alcuni agenti Ice potrebbero essere impiegati in Italia durante le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina.

ANSA

Gli agenti sarebbero parte del team del Dipartimento di Stato incaricato di gestire la sicurezza di atleti e visitatori americani per l’intero periodo dei Giochi, dal 6 febbraio al 15 marzo 2026. L’Ice dispone già dal 2003 di un piccolo ufficio a Roma, nella sede dell’ambasciata Usa.

Che cosa farebbe l’Ice

Come riportato da Open, esiste un precedente: nel 2006, durante i Mondiali in Germania, il Department of Homeland Security avrebbe avuto un ruolo operativo negli sforzi statunitensi di supporto alla sicurezza, con funzionari Ice presenti nei centri operativi.

Ice è inquadrata nel Department of Homeland Security (Dhs), struttura federale creata dopo l’11 settembre per il coordinamento di diverse funzioni legate alla sicurezza interna. Al Fatto Quotidiano un portavoce ha dichiarato che “Ice Homeland Security Investigations” supporterà il servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti per la durata dei Giochi olimpici e paralimpici 2026 a Milano.

L’eventuale presenza non sarebbe presentata come un affiancamento alle attività di ordine pubblico italiane, ma come un dispositivo legato alla protezione della delegazione e dei cittadini statunitensi presenti all’evento.

Le reazioni: Piantedosi smentisce, l’Onu chiede verifiche

In Italia la notizia ha prodotto reazioni immediate sul piano politico. L’agenzia Dire riferisce che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, interpellato sull’indiscrezione, ha risposto: “Non ci risulta, in questa fase e in questo momento”, aggiungendo che da una prima verifica con prefetto e questori non emergerebbe la presenza di agenti Ice.

Piantedosi ha anche affermato che, anche se delegazioni straniere adottano proprie cornici di sicurezza, il coordinamento complessivo resta delle autorità nazionali e che non si tratterebbe di attività di contrasto all’immigrazione irregolare ma di protezione di personalità. Parallelamente c’è stata la richiesta di una smentita pubblica avanzata da Marco Grimaldi (Avs).

Intanto, l’Alto commissario Onu per i diritti umani Volker Türk ha chiesto un’indagine sui detenuti morti mentre erano in custodia statunitense, indicando almeno 20 decessi nel 2025 e 6 nel 2026.