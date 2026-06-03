Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata salvata e restituita alla proprietaria Tiffany, una meticcia di bulldog di 4 anni, dopo essere stata trovata in pericolo sul raccordo autostradale in direzione mare. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia Stradale di Codigoro (Ferrara) nella mattinata di domenica, per scongiurare rischi alla sicurezza stradale e garantire il benessere dell’animale.

Il salvataggio di Tiffany

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella mattinata di domenica, intorno alle 9. Mentre numerosi ferraresi e turisti si dirigevano verso i lidi estensi, anche Tiffany, una meticcia di bulldog di 4 anni, si è avventurata sul raccordo autostradale in direzione mare.

La presenza del cane sulla carreggiata ha immediatamente destato preoccupazione, poiché le auto e le moto che transitavano a velocità sostenuta rischiavano di travolgerla.

L’intervento della Polizia Stradale

Una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Codigoro (Ferrara), impegnata nel monitoraggio della circolazione per prevenire incidenti e scoraggiare comportamenti pericolosi, ha notato la presenza di Tiffany.

Gli agenti sono intervenuti prontamente, rallentando il traffico e attivando i lampeggianti per effettuare una safety car a protezione dell’animale. Grazie a questa manovra, è stato possibile mettere in sicurezza sia il cane che gli automobilisti in transito.

La messa in sicurezza e le cure a Tiffany

Dopo aver condotto Tiffany fuori dal raccordo, i poliziotti l’hanno accompagnata presso un’attività commerciale nelle vicinanze. Qui, la cagnolina è stata coccolata e rifocillata in attesa dell’arrivo del personale specializzato del canile comunale di Ferrara.

Gli operatori hanno verificato le condizioni di salute dell’animale e, grazie al microchip, sono riusciti a identificarla e a risalire alla sua proprietaria.

Il lieto fine: il ritorno a casa

Poche ore dopo il salvataggio, Tiffany ha potuto riabbracciare la sua padrona ed è tornata a casa sana e salva.

L’episodio si è concluso positivamente, grazie alla tempestività e alla professionalità della Polizia Stradale e alla collaborazione del canile comunale di Ferrara.

IPA