Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata interrotta una truffa ai danni di un anziano grazie all’intervento della Polizia di Stato e alla prontezza di un dipendente di una filiale bancaria di Piacenza. L’uomo, 82 anni, era stato indotto a effettuare diversi bonifici dopo aver visto un’inserzione online che prometteva guadagni facili. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, quando il tentativo di un ulteriore bonifico ha insospettito il cassiere, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

La segnalazione e l’intervento tempestivo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando un dipendente di una filiale piacentina di un istituto di credito ha notato movimenti sospetti sul conto di un cliente anziano. L’uomo, residente a Piacenza, si era recato in banca per effettuare un nuovo bonifico di 7.500 euro. Il cassiere, insospettito dalla natura e dalla frequenza delle transazioni, ha deciso di allertare la Polizia di Stato per fare chiarezza sulla situazione.

La dinamica della truffa: dalla pubblicità online ai bonifici

L’anziano ha raccontato agli agenti di essere stato attratto da un’inserzione apparsa sull’applicazione Facebook, che mostrava l’immagine del Presidente del Consiglio e prometteva guadagni in cambio di bonifici. Spinto da necessità economiche, l’uomo ha effettuato un primo bonifico di 258 euro, seguendo le istruzioni ricevute tramite e-mail. Successivamente, è stato contattato tramite WhatsApp da un interlocutore che lo ha invitato a effettuare ulteriori bonifici di importo maggiore. Non disponendo delle somme richieste, l’anziano ha inizialmente rifiutato di proseguire.

La promessa di guadagni e le richieste sempre più pressanti

Dopo alcuni mesi, l’intermediario ha ricontattato l’anziano, sostenendo che il capitale investito aveva fruttato circa 30.000 euro. Per poter riscattare questa cifra, però, l’uomo avrebbe dovuto effettuare un nuovo bonifico di 3.082 euro, fornendo l’IBAN del beneficiario. Convinto di poter recuperare quanto investito, l’anziano ha aderito alla richiesta. Poco dopo, è arrivata una nuova richiesta: un ulteriore bonifico di 5.523 euro, sempre con la promessa di poter finalmente ottenere il guadagno sperato. Anche in questo caso, l’uomo ha eseguito l’operazione.

L’intervento della banca e l’arrivo della Polizia

La situazione è precipitata quando, pochi giorni dopo, l’anziano si è visto chiedere un altro bonifico, questa volta di 7.500 euro. Recandosi presso la sua filiale bancaria per eseguire l’operazione, il cassiere ha notato la sequenza di transazioni sospette e ha deciso di intervenire, chiedendo il supporto della Polizia di Stato. Gli agenti, giunti sul posto, hanno ascoltato il racconto dell’uomo e hanno rapidamente compreso che si trattava di una truffa ben orchestrata ai suoi danni.

L’accertamento della truffa e la denuncia

Gli operatori della Polizia hanno verificato che l’anziano era stato vittima di una truffa per una somma complessiva di quasi 9.000 euro. Dopo aver raccolto tutti gli elementi utili, hanno formalizzato la denuncia, avviando le indagini per identificare i responsabili del reato. L’intervento tempestivo del personale bancario e delle forze dell’ordine ha impedito che l’uomo subisse ulteriori danni economici.

Le indagini e il rispetto dei diritti

Le autorità hanno sottolineato che gli esiti dell’indagine sono stati comunicati nel rispetto dei diritti degli indagati, che devono essere considerati presunti innocenti fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile. L’informazione è stata diffusa anche per garantire il diritto di cronaca, costituzionalmente tutelato.

IPA