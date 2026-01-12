La Preside su Rai 1, Eugenia Carfora è la dirigente scolastica di Caivano che ha ispirato la fiction

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La fiction di Rai 1 “La Preside” con Luisa Ranieri è ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora. Nata a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, è nota anche come “la preside coraggio” del Parco Verde di Caivano. Da quasi 20 anni è dirigente dell’Istituto Superiore “Francesco Morano”, dove il 31 agosto 2023 Giorgia Meloni ha tenuto un Comitato straordinario per l’ordine e la sicurezza pubblica, dopo un grave fatto di cronaca che ha coinvolto dei minorenni che frequentavano lo stesso istituto.

La biografia di Eugenia Carfora

Eugenia Carfora, preside dell’Istituto Morano di Caivano interpretata da Luisa Ranieri nella fiction Rai “La Preside”, è nata l’1 febbraio del 1960.

Laureata in Scienze dell’Educazione, ha nel suo curriculum da insegnante come prima voce “esperta di dispersione scolastica”.

ANSA

Il suo fine didattico, infatti, si è sempre basato, non solo, sulla teoria ma anche sull’applicazione.

Ha iniziato la sua carriera nel difficile contesto dell’area del Litorale Domitio, in provincia di Caserta.

Il curriculum di Eugenia Carfora

Come ha dichiarato ad OrizzonteScuola, la dirigente scolastica, prima di essere trasferita a Caivano, ha vissuto “un’esperienza forte” di educazione interculturale.

L’hinterland domitiano è infatti caratterizzato dalla forte presenza di criminalità italo-senegalese.

Eugenia Carfora vince il concorso da preside nel 2007, iniziando all’Istituto Viviani, scuola media sita nel Parco Verde di Caivano.

“Forse è meglio che vada altrove”, le parole che le sono state dette quando ha iniziato la sua grande lotta contro la dispersione scolastica.

La vera preside della fiction di Rai 1 è approdata all’Istituto Morano nel 2013, dove è ancora dirigente scolastica da quasi 20 anni.

Prima che la sua storia ispirasse un prodotto per la televisione, Eugenia Carfora è stata oggetto di uno speciale su Rai3 andato in onda nel 2017 “Come figli miei” di Domenica Iannacone.

Ha, poi, vinto il premio come miglior dirigente scolastica nel 2020, promosso dall’organizzazione “Your Edu Action”.

Nel 2012 era già stata nominata Commendatore della Repubblica per il suo impegno sul territorio, ad aprile 2025 ha ricevuto il premio nazionale “Domenico Allegrino”.

La reazione alla fiction con Luisa Ranieri

Eugenia Carfora, interpretata da Luisa Ranieri nella fiction Rai La Preside, ad Orizzonte Scuola ha rivelato di essere rimasta inizialmente sorpresa che le fosse stato dedicato un prodotto televisivo.

“Io non credo di aver fatto nulla di straordinario”, ha affermato, avendo da sempre come obiettivo quello di essere un’alternativa alla criminalità per i giovani.