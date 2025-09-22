La previsione della "terza guerra mondiale" tra Nato e Russia il 3 novembre, dal blackout ai missili

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Secondo il generale Richard Shirreff, il pericolo che si verifichi a breve la terza guerra mondiale non è affatto remoto. Anzi, secondo l’ex vice comandante supremo alleato in Europa per la Nato, mai come ora si è vicini alla data X di un evento catastrofico (in una simulazione la data X è stata segnata al 3 novembre). Da un lato la Nato, dall’altro la Russia che potrebbe essere spalleggiata dalla Cina. Anzi, se la si vede in termini di forza, Pechino spalleggiata da Mosca. È stata anche fatta una simulazione sulla dinamica dello scoppio di un eventuale conflitto globale.

Terza guerra mondiale e Nato, perché Russia e Cina potrebbero attaccare ora

Richard Shirreff, sul Daily Mail, ha spiegato lo scenario attuale di forte tensione a livello mondiale. Ha ricordato le parole espresse di recente al New York Times dal segretario generale della Nato, Mark Rutte.

“Non siamo ingenui”, ha dichiarato l’ex primo ministro olandese, sottolineando che la Nato non esclude alcuna evoluzione. Shirreff ha quindi riferito che se il presidente cinese Xi Jinping volesse attaccare Taiwan, “dovrebbe prima di tutto telefonare al suo partner minore, Vladimir Putin e dirgli: “Ehi, lo farò e ho bisogno che tu li tenga occupati in Europa attaccando il territorio della Nato”.

ANSA Putin e Xi Jinping

Potrebbe essere questo l’evento che potrebbe aprire un nuovo conflitto globale. La Russia è alla disperata ricerca di sostegno finanziario e militare nella sua prolungata guerra contro l’Ucraina. Spalleggiando la Cina avrebbe diversi vantaggi.

Tra l’altro la Nato non è nel suo momento migliore, con Donald Trump che da tempo mette in discussione l’operato dell’organizzazione. C’è poi la questione del riarmo dell’Europa che sta ora pensando a rafforzare le proprie difese. In altre parole, se Cina e Russia dovessero attaccare adesso, avrebbero una serie di vantaggi non indifferenti.

La simulazione: 3 novembre data X

Richard Shirreff ha descritto, attraverso una simulazione, che cosa potrebbe accadere, datando ipoteticamente a lunedì 3 novembre l’inizio del conflitto.

Tutto potrebbe avere inizio con un’enorme interruzione di corrente a Vilnius, la capitale della Lituania. Un blackout, generato da un attacco russo, metterebbe fuori uso i servizi essenziali della città. Mentre gli ospedali passano ai generatori di emergenza e le banche sospendono le attività commerciali, il caos si diffonderebbe.

Mosca, nelle ore successive, potrebbe poi far scattare altri blackout colpendo altri Paesi Baltici. Azioni che alimenterebbero il caos e che innescherebbero terrore anche nell’Europa Occidentale.

Putin, cavalcando i disordini da lui stesso provocati, oltrepasserebbe i confini Nato posti sul fronte baltico. Nel frattempo la Cina si muoverebbe con circa 750.000 soldati verso la costa dello Stretto di Taiwan.

Richard Shirreff, nella sua simulazione, ha pensato anche a come potrebbe reagire il presidente Trump. Potrebbe pubblicare un tweet sul suo sito Truth Social: “Ho parlato con Putin. Ottima telefonata. La Lituania è un paese in FALLIMENTO, ha bisogno di stabilità e ci sono molti russi lì che devono essere tenuti AL SICURO. Vladimir è un amico dell’America e come ME vuole la pace”.

Mentre in Europa scatterebbe il caos, il presidente Xi elogerebbe la Russia per aver “difeso i suoi cittadini“, promettendo il pieno appoggio della Cina sia in Lituania che in Ucraina. Intanto migliaia di razzi sbucherebbero dal cielo notturno, prendendo di mira l’aeronautica militare di Taiwan e i suoi porti navali, le sue basi di lancio missilistiche e i suoi centri di comando militare, le stazioni radar e le installazioni elettroniche anti-droni.

Donald Trump avvertirebbe che la Cina dovrà affrontare “la madre di tutte le sanzioni” se non verrà dichiarato un cessate il fuoco immediato. Non arriverebbe però a dichiarare di voler dare un aiuto militare a Taiwan, nonostante durante la campagna elettorale dell’anno scorso avesse promesso di “bombardare Pechino a tappeto” in caso di invasione.

La capitolazione dell’Europa e della Nato

La Casa Bianca, scrive sempre Shirreff nell’immaginarsi l’evoluzione del conflitto, confermerebbe in privato a Downing Street che gli Stati Uniti non intendono combattere per salvare Taiwan perché Donald Trump vede questa come “una grande, splendida opportunità” per l’America di diventare il principale produttore occidentale di semiconduttori elettronici, rompendo il monopolio di Taiwan.

In un simile scenario, la Nato si disintegrerebbe. La Russia chiuderebbe i conti con l’Ucraina. La Cina metterebbe le mani su Taiwan. E l’Europa sarebbe definitivamente al tappeto.