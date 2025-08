La previsione di Marco Travaglio sul caso Almasri e la "figuraccia" di Giorgia Meloni

Sul caso Almasri, il tribunale dei Ministri ha chiesto alla Camera l’autorizzazione a procedere nei confronti dei responsabili della Giustizia, dell’Interno e dell’autorità delegata alla sicurezza nazionale. Il giornalista Marco Travaglio prevede però che nessuno finirà a processo tra Giorgia Meloni, Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano.

La previsione di Marco Travaglio sul caso Almastri

In un’articolo su Il Fatto Quotidiano, Travaglio scrive appunto che “nessuno finirà a processo. Non la Meloni, archiviata; non Nordio, Piantedosi e Mantovano, perché il parlamento negherà l’autorizzazione a procedere”.

Secondo il giornalista, dell’indagine resteranno solo due cose: “la vergogna di un governo che scarcera un aguzzino senza avere il coraggio di dire di essere ricattato dai libici; le menzogne della destra per coprire tutto, miste a un’ignoranza crassa – alimentata dai media – sui doveri della magistratura”.

ANSA

Il giornalista Marco Travaglio

L’indagine e il ruolo della premier

Travaglio spiega che dopo la denuncia dell’avvocato Luigi Li Gotti, i pm “dovevano aprire il fascicolo. E, accertata la natura ministeriale dei reati, passarlo al Tribunale dei ministri” che doveva indagare valutando chi facesse cosa.

Il giornalista ha sottolineato che la presidente del Consiglio ha giocato sul verbo “condividere” per deridere i giudici che hanno archiviato la sua posizione ma non quella dei tre componenti del Governo.

I giudici però, nell’uso del termine “condividere” non si riferirebbero al fatto che la premier sapesse o non sapesse, ma alla partecipazione attiva alle scelte incriminate, ovvero la liberazione di Almasri dopo l’arresto su mandato di cattura del Cpi, per cui sarebbe riscontrabile il reato di favoreggiamento e omissione di atti d’ufficio; e il suo rimpatrio su un aereo di Stato, che rappresenterebbe reato di peculato.

Travaglio evidenzia che gli ordini di arresto internazionale e i voli di Stato non sono funzioni del premier ma dei ministri sotto accusa. Se Meloni fosse d’accordo con i ministri o meno, sarebbe un fatto politico e non penale,

L’accusa alla premier Giorgia Meloni

Il direttore de Il Fatto Quotidiano fa anche l’esempio di Matteo Salvini indagato per gli sbarchi negati a varie navi delle Ong quando era ministro dell’Interno durante il Governo Conte 1, caso che secondo il giornalista sarebbe stato citato a sproposito dalla presidente del Consiglio.

Travaglio scrive che per quanto riguarda la nave Diciotti, Conte sodalizzò con Salvini salvo poi autodenunciarsi e venire archiviato perché non era compito suo fornire il Pos per lo sbarco. Riguardo a OpenArms, Conte si dissociò ancora prima dell’inizio dell’indagine con due lettere in cui chiedeva almeno lo sbarco dei minori e dei fragili.

“Se Meloni avesse fatto lo stesso con Nordio, per tenere dentro Almasri – continua il giornalista – o almeno porre il segreto di Stato, avrebbe evitato l’ennesima figuraccia a se stessa e all’Italia”.

Di cosa sono accusati Nordio, Piantedosi e Mantovano

Nell’atto di accusa del tribunale dei Ministri nei confronti di Nordio, Piantedosi e Mantovano si legge che “Sia i ministri Nordio e Piantedosi, sia il Sottosegretario Mantovano erano perfettamente consapevoli del contenuto delle richieste di cooperazione inviate dalla Corte penale internazionale e, in particolare, del mandato di arresto spiccato nei confronti dell’Almasri”.

Nordio “non dando corso a tali richieste”, Piantedosi “decretando la formale espulsione del ricercato con un provvedimento, viziato da palese irrazionalità” e Mantovano “disponendo l’impiego di un volo CAI (la compagina dei servizi segreti, ndr) che ne ha assicurato l’immediato rientro in patria”, per l’accusa “hanno scientemente e volontariamente aiutato il predetto a sottrarsi alle ricerche e alle investigazioni della Cpi”.

La decisione dei tre sarebbe scaturita dai timori di rappresaglie libiche evidenziati fin dalla prima riunione svoltasi a palazzo Chigi domenica 19 gennaio, poche ore dopo l’arresto di Osama Najeem Almasri a Torino.

Travaglio anche a fine gennaio 2025 aveva dedicato un editoriale a quelle che lui riteneva essere le bugie sul caso Almasri.