La previsione di Massimo D'Alema su Elly Schlein, "vincerà le prossime elezioni e diventerà premier"

Secondo l’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein “vincerà le prossime elezioni e diventerà premier”. D’Alema, a distanza di anni dai propositi di “rottamazione dei vecchi dirigenti”, ha anche lanciato una nuova stoccata a Matteo Renzi.

La profezia di D’Alema su Elly Schlein futura premier

Massimo D’Alema è stato ospite de Le Iene per commentare alcune delle storiche interviste da lui concesse in passato al programma Mediaset.

Durante l’intervista, l’ex presidente del Consiglio è stato anche invitato a prevedere chi vincerà le prossime elezioni politiche in Italia. Secondo D’Alema, le urne sorrideranno al centrosinistra e a quel punto, essendo segretaria del partito con più voti, “è molto probabile che Elly Schlein sarà il nuovo capo del Governo“. “Ha tutta la mia simpatia e il mio sostegno”, ha aggiunto il presidente del Consiglio.

Massimo D’Alema e la stoccata a Matteo Renzi

A Massimo D’Alema è stata anche mostrata una sua vecchia intervista del 2013 in cui commentava la “rottamazione dei vecchi dirigenti” messa in atto nel centrosinistra da Matteo Renzi.

All’epoca, D’Alema aveva detto: “Io non sapevo neanche chi fosse Matteo Renzi. Lui si è affermato sulla scena politica avendo come principale parola d’ordine ‘Rottamare Massimo D’Alema’. Mettiti nei miei panni: tu ti saresti incazz…? E pure io. Lui percepisce il partito come un trampolino di lancio. Io gliel’ho detto: ‘Sali sul trampolino per tuffarti, ma la piscina è vuota‘”.

Massimo D’Alema, a distanza di anni, oggi ha detto di non essere più “incazz…” con Matteo Renzi, aggiungendo, sorridendo, che “la piscina era vuota in effetti. La profezia si è rivelata esatta, ma non era per portare male”.

L’attacco di Massimo D’Alema a Donald Trump

L’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema, nell’intervista a Le Iene, ha parlato anche di Donald Trump.

Il suo giudizio sul presidente Usa: “Gli Stati Uniti sono proiettati, nel corso di questo secolo, a diventare la terza economia del mondo, dopo la Cina e l’India. Questo determina una sofferenza nella società, in un Paese che è abituato a essere il primo. Trump è il sintomo di questo declino, dell’idea che se si danno gomitate in tutte le direzioni si può fermare il corso della storia, cosa che io non credo sia realistica”.