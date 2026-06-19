La previsione di Sallusti, perché secondo lui il Governo Meloni potrebbe cadere a metà aprile 2027

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Alessandro Sallusti fa la sua previsione sulla fine del Governo Meloni. Secondo il direttore responsabile di Libero Quotidiano, l’attuale legislatura – in corsa per diventare la più longeva nella storia della Repubblica – potrebbe cadere a metà aprile del 2027, tra la seconda e la terza settimana del mese e quindi prima della sua naturale chiusura.

La previsione di Alessandro Sallusti sul Governo Meloni

Iniziano le grandi manovre per arrivare alla fine della legislatura di Giorgia Meloni, un traguardo che dovrebbe arrivare a settembre del prossimo anno ma che, come scrive Alessandro Sallusti, potrebbe, anzi dovrebbe, essere anticipato di qualche mese.

Il Centrodestra, infatti, sarebbe pronto a “staccare la spina” a questo Governo e a farlo nel momento ritenuto più propizio per essere nelle condizioni migliori per vincere le prossime elezioni.

Elezioni anticipate? Quando si può votare

Secondo il direttore di Libero, quel momento sarebbe stato individuato tra la seconda e la terza settimana di aprile 2027. Per Sallusti ci sarebbe consenso per quella data da parte dei tre leader della maggioranza per una decisione che avrà ovviamente una grande importanza strategica e ridisegnerà gli scenari futuri.

Per questo motivo, si legge sul quotidiano, i contabili della politica di ambo gli schieramenti stanno cercando di stabilire il periodo più propizio per provare a vincere le elezioni. Si attenderà il taglio del traguardo storico di settembre – quando questo Governo diventerà il più longevo nella storia della Repubblica – e poi da lì ci si preparerà per quella che Sallusti paragona a una volata di una gara ciclistica in cui nessuno può permettersi di sbagliare i tempi e partire troppo presto o troppo tardi.

Quindi, sottolinea il giornalista, non ci sarà da stupirsi se la data delle elezioni verrà spostata rispetto alla scadenza naturale in quanto “il Centrodestra ha tutto il diritto di staccare la spina nel momento più propizio”, dice Sallusti.

Politiche decisive per il prossimo Presidente della Repubblica

E per Alessandro Sallusti il momento perfetto per Meloni sarebbe stato circoscritto tra la seconda e la terza settimana di aprile 2027.

L’analista politico ricorda, inoltre, come in ballo non ci siano solo le elezioni e la formazione del prossimo governo (e gli ultimi sondaggi in questo senso raccontano di rimonte e sorpassi) ma anche la scelta del nuovo Presidente della Repubblica che avverrà nella prossima legislatura, nel 2029.

Il direttore di Libero sottolinea come – e sarebbe una prima volta – ci sia la concreta possibilità che venga eletto un Capo dello Stato proveniente dall’area del Centrodestra, qualora la coalizione guidata da Giorgia Meloni dovesse vincere le politiche e avere quindi una maggioranza sufficiente, un’ipotesi che, scrive, starebbe “mandando ai matti le sinistre”.