La prima luna piena del 2026 è la Superluna del Lupo del 2 e 3 gennaio, di quanto appare più grande

Il nuovo anno porta con sé un nuovo calendario degli eventi astronomici e il primo appuntamento è la superluna del 2026. Si chiama “Superluna del Lupo” e sarà visibile nella notte tra il 2 e il 3 gennaio. In realtà il punto di massima vicinanza è stato già raggiunto giovedì 1 gennaio alle 22:43, ma il disco lunare diventa effettivamente pieno solo sabato alle 11:03. Il momento migliore per ammirare una Luna che sembra molto più grande sarà venerdì 2 gennaio.

Il primo evento astronomico del 2026 sarà una superluna, ovvero la concomitanza di Luna piena e perigeo lunare. Il momento preciso in cui avverrà sarà il 3 gennaio alle 11:03 del mattino, ora italiana. La massima illuminazione non sarà quindi visibile, ma il momento migliore per osservarla dalla nostra posizione sarà nella notte tra il 2 e il 3 gennaio.

La superluna è uno degli eventi astronomici che si possono osservare a occhio nudo e sarà visibile in ogni parte d’Italia.

La prossima superluna non sarà troppo distante nel tempo, come spesso accade per questo tipo di eventi, ma basterà attendere la fine del 2026, quando le superlune del 24 novembre e del 24 dicembre faranno la loro comparsa.

Perché si chiama superluna del lupo

Il nome “superluna del lupo” deriva dalla tradizione dei nativi americani. È possibile scorgere le sue origini nell’Old Farmer’s Almanac, all’interno del quale si possono leggere, per ogni mese, i nomi tradizionali delle lune.

La “superluna”, invece, deve il suo nome all’unione di due fenomeni: la combinazione di Luna piena e vicinanza Terra-Luna. Secondo la NASA, questa combinazione permette alla Luna di apparire fino al 6% più grande e il 13% più brillante rispetto a una luna piena ordinaria.

Certo, l’effetto è troppo piccolo per essere misurato a occhio nudo, ma è comunque possibile percepirlo. Tra maggiore illuminazione e una sensazione di vicinanza, la Luna può effettivamente sembrare più grande.

Calendario degli eventi astronomici 2026

Per gli appassionati di astronomia o per i romantici, il calendario astronomico sarà già noto, ma per tutti gli altri ricordiamo quali sono gli eventi attesi nel 2026.

Già a gennaio sarà possibile osservare l’occultazione lunare di Antares. Si tratta di un fenomeno visibile nel cielo australiano e in alcune zone dell’Africa, ma seguibile, come molti altri eventi astronomici, attraverso le dirette della NASA.

Per chi non si trova nelle regioni coinvolte, sarà comunque possibile osservare la Luna passare molto vicino ad Antares, una stella rossastra della costellazione dello Scorpione. Poi, ancora, il 18 gennaio 2026 sarà possibile osservare la Luna nuova, quasi invisibile nel cielo.

Infine, il 31 gennaio la Luna si avvicinerà a Giove, Polluce e Castore. Saranno tutti ben visibili, anche semplicemente alzando lo sguardo.