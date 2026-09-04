La prima moglie Roberta Stoppa potrebbe essere esclusa dal testamento di Peppino di Capri, "sarà un disastro"

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A mesi di distanza dalla morte di Peppino di Capri, l’eredità del cantante resta ancora da spartire. E farlo non sarà facile. Lo rivela Roberta Stoppa, la prima moglie di di Capri, madre del primogenito Igor. Il testamento dell’artista campano, svela l’ex coniuge, “è complicato” e i rapporti con la seconda moglie e gli altri figli sono tesi.

La prima moglie di Peppino di Capri

Roberta Stoppa, oggi 86 anni, è un’ex modella: “Facevo l’indossatrice ed ero bellissima: a 14 anni già sfilavo per Valentino e le mie foto erano su Vogue”.

Fu la sua bellezza a colpire un allora giovanissimo Peppino di Capri che, dopo averla ammirata a una festa, la sposò nel 1961.

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A lei Peppino dedicò una delle sue canzoni più tristi e famose, Roberta, appunto, dove cantava “con te ogni istante era felicità. Ma io non capivo, non t’ho saputo amar”.

Il loro fu un matrimonio difficile. Entrambi ventenni, racconta oggi Stoppa al Corriere della Sera, “abbiamo finito per perderci. Ci ha allontanato la stupidità e il benessere”.

Roberta Stoppa esclusa dalla nuova famiglia

Mentre Roberta Stoppa era incinta del loro primo figlio, Igor, Peppino di Capri si innamorava di colei che sarebbe poi diventata la sua seconda moglie, Giuliana Gagliardi.

Con Gagliardi, di Capri ebbe altri due figli, ma non si tratta di una felice famiglia allargata. “Fra fratelli non c’è un bel rapporto” spiega la prima moglie.

“Ci detestano. – prosegue Stoppa senza mezzi termini – Io sono una spina nel fianco. E negli ultimi anni ci impedivano di incontrare Peppino”.

Nemmeno la malattia aiutò a distendere i rapporti. L’ultimo saluto fu in segreto: “Siamo andati di nascosto io e Igor nella clinica a Napoli dove era ricoverato”.

I problemi con l’eredità del cantante

Rapporti così freddi non aiuteranno di certo la gestione dell’eredità del cantante. Secondo Stoppa, gestire la successione “sarà un disastro. L’atmosfera è molto tesa”.

A pesare anche “uno strano testamento, scritto male. Gli avvocati stanno studiando… Vedremo se ci sono stati condizionamenti, forzature”.

Nonostante i beni immobili e i diritti d’autore, secondo la prima moglie “Peppino ha guadagnato meno di quello che si può immaginare e il suo patrimonio è stato comunque gestito male”.

Chi sono i figli e la moglie di Peppino di Capri

Nel 1978, due anni dopo aver ottenuto il divorzio da Roberta Stoppa, Peppino di Capri sposò Giuliana Gagliardi, figlia di una benestante famiglia di Capri e biologa.

Il primo figlio di di Capri, nato dal primo matrimonio, è Igor Faiella – il vero cognome del cantante. Il 56enne conduce una vita riservata e non si è mai esposto pubblicamente.

Edoardo Faiella, nato dal matrimonio con Gagliardi nel 1980, è un musicista e ha fatto parte della rock band Kitch. Il minore dei figli del cantante, Edoardo, classe 1986, ha intrapreso una carriera da attore con il cognome d’arte Castiglio.