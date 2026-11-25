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È giallo su Totuccio Contorno, ex pentito, citato nell’inchiesta di Caltanissetta su Gianni De Gennaro, che ha poi portato al suicidio dell’ex capo della polizia. L’avvocato di Contorno, Salvino Greco, ha accusato i pm di averne svelato l’indirizzo negli atti, negando però che sia stato portato via dalla casa nella Tuscia, dove vie sotto falso nome con moglie e figlio. Il cugino, Gaetano Grado, sosteneva che avesse già lasciato l’abitazione. Il Ministero dell’Interno, invece, starebbe valutando la riattivazione della protezione.

Il giallo sul trasferimento e la smentita del legale

Nelle ultime ore si è acceso il confronto sulla sorte di Salvatore Totuccio Contorno, ottantenne fuori dal programma di protezione da anni, dopo l’indiscrezione rilanciata lunedì 23 novembre nella trasmissione Lo Stato delle Cose dal cugino Gaetano Grado – ex mafioso e collaboratore di giustizia – secondo cui sarebbe stato portato via dagli “angeli custodi” del servizio di protezione per motivi di sicurezza.

Il difensore di Contorno, l’avvocato Salvino Greco, smentisce categoricamente il trasferimento su ANSA, Corriere, e Repubblica: spiega di aver parlato con la moglie, che gli avrebbe riferito che Contorno è a casa e guarda la televisione. Stando al racconto del legale, Contorno si troverebbe in condizioni di salute assai precarie, affetto da demenza senile, con un figlio 50enne malato di Sla.

L’indirizzo di Totuccio Contorno e la possibile riattivazione della protezione

Contorno vive da tempo sotto falso nome a Nepi nella bassa Tuscia, e il riferimento al luogo in cui risiede sarebbe comparso negli atti dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta. Per questo, il suo avvocato ha accusato i pm di aver messo a rischio la vita dell’ottantenne svelandone la località. Nel pomeriggio di mercoledì 25 novembre la commissione del Viminale, incaricata di esaminare le richieste di tutela per pentiti e testimoni di giustizia, si è riunita per valutare la possibile riattivazione della protezione per Contorno, revocata nel 1996 secondo quanto riportato da ANSA.

Alla base della valutazione non ci sarebbero elementi di pericolo attuali, ma la rivalutazione del rischio legata alla presenza negli atti dei riferimenti sul luogo in cui vive.

L’inchiesta su De Gennaro, le intercettazioni e i supporti informatici

Il caso si intreccia con l’indagine della Procura di Caltanissetta – che coinvolgeva anche l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, morto suicida nella sua tenuta di Montiano sabato 21 novembre – sul presunto depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio e sui rapporti tra De Gennaro e Contorno. Secondo i pm, De Gennaro avrebbe indotto Contorno a non rendere dichiarazioni e avrebbe provveduto per anni, tramite un collaboratore, alle sue necessità per garantirsi il silenzio sui fatti del 1989, quando Contorno tornò in Sicilia per le sue vendette in un contesto in cui i magistrati ipotizzano la complicità di vertici della polizia per arrivare a Totò Riina.