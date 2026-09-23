La prof accoltellata a Roma commenta la notizia sul 14enne di Lamezia Terme, "forse emulava il mio alunno"

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La notizia sul 14enne fermato dai carabinieri a Lamezia Terme mentre pianificava un’aggressione alla sua professoressa di italiano ha raggiunto Isabella Marsilio, la docente accoltellata da un suo allievo 13enne presso la scuola media Giovanni Verga di Roma. L’insegnante, 66 anni, sostiene che il 14enne potrebbe aver emulato il suo alunno, in un contesto che definisce “un mondo occulto e terribile” contro il quale “dobbiamo attivarci con ogni mezzo”.

La prof accoltellata a Roma commenta i fatti di Lamezia Terme

Mercoledì 23 settembre un’inviata di Dentro la Notizia ha raggiunto telefonicamente Isabella Marsilio, la docente di italiano e storia accoltellata da un suo alunno di 13 anni la mattina di venerdì 18 settembre, mentre svolgeva regolarmente la sua lezione nella scuola media Giovanni Verga di Roma.

Marsilio, 66 anni, ha appreso dell’intervento dei carabinieri all’interno dell’istituto comprensivo Nicotera-Costabile di Lamezia Terme (Catanzaro), dove hanno intercettato i messaggi che un 14enne inviava su Telegram mentre nei bagni si preparava all’aggressione di una professoressa di italiano.

Secondo Marsilio, il 14enne “potrebbe aver visionato il filmato di tutta la preparazione del mio alunno”, dunque potrebbe aver avuto l’intenzione di emulare il 13enne che l’ha colpita.

“Questi ragazzi fanno di tutto sui social”, osserva la docente aggredita, che indica come “un mondo occulto terribile” contro il quale “dobbiamo attivarci con ogni mezzo”.

La preoccupazione per i più giovani

Durante la conversazione con l’inviata, Marsilio non fa mistero della sua preoccupazione per i più giovani: l’impegno deve essere quello di “tutelare questi ragazzi“, specialmente quelli “di questa giovanissima età”.

In questa fase dello sviluppo, secondo la 66enne, i ragazzi “non hanno ancora una personalità, un carattere, un pensiero strutturato”, e per questo potrebbero essere soggetti a ogni sorta di “cattura social, anche delle peggiori, come abbiamo appena visto”.

Il caso del 14enne in Calabria

Il caso è esploso mercoledì 23 settembre. Alcuni alunni dell’istituto comprensivo Nicotera-Costabile di Lamezia Terme avevano segnalato ad alcuni adulti una serie di messaggi che un loro compagno di scuola, un 14enne, avrebbe inviato su Telegram.

La segnalazione era arrivata ai carabinieri, che sono prontamente intervenuti. Secondo una prima ricostruzione, il 14enne avrebbe pianificato un’aggressione alla sua professoressa di italiano contro la quale nutriva del risentimento a causa della bocciatura dell’anno precedente. I militari hanno dunque effettuato una perquisizione all’interno dell’abitazione del minorenne, dove hanno sequestrato il cellulare e alcuni indumenti mostrati sui social.

Il 14enne avrebbe nascosto un coltello nei bagni dell’istituto. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso per scoprire se anche dietro questo caso vi sia una rete di istigatori.