La profezia di Elon Musk sul terrorismo in Europa spiazza Crosetto: la previsione e la reazione del ministro

Durante la prima giornata del congresso della Lega a Firenze, Elon Musk è intervenuto in videocollegamento. Il numero uno di Tesla, X e Space X ha parlato di dazi, immigrazione, ma le affermazioni che hanno generato più stupore sono le frasi sul terrorismo in Europa. Il ministro Guido Crosetto ha replicato nel corso della trasmissione In altre parole su La7: “Non so cosa volesse dire”.

Guido Crosetto sulla profezia di Elon Musk

Il 5 aprile il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ospite del programma In altre parole, in onda su La7. Commentando le dichiarazioni di Elon Musk sul terrorismo ha affermato: “Mi auguro che la previsione di Musk sull’Europa sia sbagliata”.

“Non ho capito cosa intendesse dire Elon Musk quando parlava di possibili attentati in Europa“, ha aggiunto sottolineando che “gli attacchi sono normalmente legati all’estremismo islamico e sono una mia grande preoccupazione. Ma gli attori in quella zona del mondo che stanno combattendo sono Stati Uniti e Israele”.

Fonte foto: Ipa

Guido Crosetto

Il ministro si è poi espresso sulla figura di Musk come businessman e politico. “Se lo giudichi come imprenditore e visione, Elon Musk è unico”, ha detto Crosetto.

Poi il titolare della Difesa ha aggiunto che il numero uno di Tesla non è altrettanto lungimirante “in politica, dove sta facendo male al Musk imprenditore: abbiamo visto le vendite Tesla in Europa”.

C’è però un “tema in cui è stato visionario: ha il monopolio dello spazio, ha messo satelliti a bassa quota per guidare le sue auto. Non c’è nessuno che gli può fare concorrenza nel breve periodo”.

La profezia di Elon Musk sul terrorismo in Europa

Al congresso della Lega, rispondendo alle domande di Matteo Salvini, Elon Musk ha detto:

“Vediamo un aumento enorme nel numero di attacchi in Italia e in Europa, i media cercano di ridurre il numero di attacchi terroristici ma l’uccisione di persone è sempre più frequente e alla fine in Europa vedremo attacchi di massa, massacri di massa. Se guardiamo il trend è questo. Questo porterà a un vero e proprio massacro in Europa. I vostri amici, le vostre famiglie, saranno tutti a rischio, i numeri parlano chiaro”.

Il fondatore di Space X si è espresso anche contro l’immigrazione spiegando che, secondo lui, “è una cosa folle e porterà alla distruzione di qualsiasi paese che la consente. Cesserà di esistere, è una situazione molto difficile. Ci sono 8 miliardi di persone al mondo e se siamo un paese di 50 o 60 milioni di abitanti, ma anche per un paese grande come gli Usa, se c’è una piccola percentuale del resto del mondo che si sposta, lo trasforma in un paese diverso. Il Paese non è la geografia ma le persone che le abitano”.

Invece sembra aver rassicurato sulla questione dazi dicendosi fiducioso “che Usa e Europa riescano a realizzare una partnership molto stretta, c’è già un’alleanza ma spero sia più stretta e forte. E riguardo ai dazi ci sposteremo in una situazione di zero dazi nel futuro, verso una zona di libero scambio”.