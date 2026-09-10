La profezia di Mauro Corona su Roberto Vannacci, "sarà il nuovo Duce d'Italia"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mauro Corona, parlando di Roberto Vannacci in tv, si è lanciato in una profezia che vede protagonista proprio il leader di Futuro Nazionale: “Sarà il nuovo Duce d’Italia” ha detto Corona, che ha anche preannunciato un’alleanza tra il generale e Giorgia Meloni alle prossime elezioni: “Insieme avranno un margine di voto eccezionale”.

Il commento di Mauro Corona sulla vittoria di Afd in Germania

Mauro Corona, ospite in collegamento del programma È sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer, ha commentato la recente vittoria dell’Afd in Germania. Secondo Corona, l’avanzata della destra è “destinata a espandersi”.

Mauro Corona ha spiegato: “Anche in Italia c’è uno spostamento verso la destra, anche piuttosto estrema. Mi preoccupa perché alle prossime votazioni ci sarà una destra che avanzerà in una maniera incredibile“.

Poi ha ricordato: “Quando dissi che Vannacci avrebbe preso il 12% ci furono dei sorrisini. Io l’ho detto per primo ed è già al 10%. Lui gode di una simpatia incredibile. Il nazismo/fascismo non c’è più ma è rimasto nella memoria. Ha lasciato un segno. Le sinistre hanno talmente deluso che la gente ha detto ‘Adesso basta. A costo di pagarla cara, provo di là'”.

La profezia di Mauro Corona su Vannacci nuovo “Duce”

Mauro Corona, di Roberto Vannacci, ha poi detto: “Sarà il nuovo duce d’Italia perché è acclamato da tutti. Come acclamazione, come figura di riferimento per cambiare qualcosa intendo”.

E ha aggiunto: “Vannacci l’hanno creato i mezzi di informazione, perché è nato con il libro ‘Il mondo al contrario’. Quando è uscito quel libro, se nessuno avesse aperto bocca su quel libro, ora sarebbe a quel posto lì Vannacci? Per denigrarlo, hanno fatto di Vannacci un capo. E sono stati i mezzi di informazione”.

La previsione sull’alleanza tra Vannacci e Meloni

Mauro Corona ha anche profetizzato un’alleanza tra Roberto Vannacci e Giorgia Meloni.

Le sue parole: “Sento spesso, anche da gente del mestiere nel giornalismo e nella politica, che Vannacci vuole favorire la sinistra e depotenziare la Meloni. Ma volete capirlo che la Meloni ha paura di perdere? Il voto del Referendum l’ha messa in allarme”.

Poi è arrivata la “profezia”: “Tutto questo depistaggio è ridicolo perché Meloni e Vannacci si metteranno insieme, altrimenti c’è il rischio di non farcela. Ce la faranno comunque perché la sinistra è divisa. Vannacci e la Meloni si uniranno e avranno un margine di voto eccezionale“.