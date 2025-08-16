La promessa di Trump a Zelensky: garanzie di sicurezza senza Nato, come proposto da Giorgia Meloni

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Così come promesso, in ritorno dall’Alaska, ancora in volo sull’Air Force One, Donald Trump ha avuto un colloquio telefonico con Volodymyr Zelensky. Il presidente dell’Ucraina è stato convocato alla Casa Bianca per il lunedì successivo, e si dice che il Tycoon possa proporgli garanzie di sicurezza simile a quelle previste dalla Nato, pur senza l’adesione all’Organizzazione. La proposta era stata avanzata da Giorgia Meloni.

La telefonata a Zelensky dall’Alaska

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha confermato che la promessa di Trump è stata mantenuta.

Di ritorno dall’incontro con Vladimir Putin in Alaska, il presidente Usa ha contattato telefonicamente Zelensky e i leader dell’Unione Europea.

ANSA Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky

Il colloquio con il leader di Kiev sarebbe durato quasi un’ora, e “non è stato semplice”.

A quanto riferito da fonti diplomatiche, sembra che Trump abbia proposto garanzie di sicurezza per l’Ucraina, pur senza un’adesione del paese alla Nato.

Lo conferma anche la premier Giorgia Meloni, in un comunicato ufficiale: “Il Presidente Trump ha oggi ripreso l’idea italiana di garanzie di sicurezza che si ispirino all’articolo 5 della Nato”.

Cosa prevede l’articolo 5 della Nato

L’articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico stabilisce il principio della difesa collettiva.

Ogni attacco armato contro uno Stato membro è considerato un attacco contro tutti.

Ovvero, se un Paese Nato viene attaccato, gli altri membri sono tenuti a intervenire per difenderlo, anche con l’uso della forza armata.

La proposta di garantire all’Ucraina la difesa collettiva pur senza l’adesione alla Nato era stata avanzata da Meloni al vertice di Londra dello scorso marzo.

Trump riprende la proposta di Meloni

A confermare l’ipotesi di un articolo 5 esteso a Kiev anche il post su X di Ursula von der Leyen.

A seguito del colloquio telefonico con Trump, la presidente della Commissione Ue scrive: “Sono essenziali solide garanzie di sicurezza che proteggano gli interessi vitali di sicurezza ucraini ed europee”.

Sulla stessa linea si dimostra Giorgia Meloni: “Il punto cruciale rimane quello delle garanzie di sicurezza per scongiurare nuove invasioni russe”.

Una chiara risposta alla richiesta di Zelensky di garantire la sicurezza dell’Ucraina “in modo affidabile e a lungo termine, con il coinvolgimento sia dell’Europa che degli Stati Uniti”.

Sembra essere questa, dunque, la linea diplomatica attuata dalla Nato a seguito della mancata promessa di un cessate il fuoco da parte di Putin, che era il principale obiettivo del vertice di Anchorage.