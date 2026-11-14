La proposta Usa a Zelensky per porre fine alla guerra, Ucraina nella Nato in cambio del Donbass alla Russia

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Volodymyr Zelensky ha rivelato una inedita proposta americana per mettere fine alla guerra tra Ucraina e Russia. A Washington avrebbe preso piede l’idea di includere l’Ucraina nella Nato in cambio della cessione del Donbass alla Russia. La proposta, ha detto Zelensky, sarebbe stata ventilata durante gli ultimi incontri diplomatici tra Ucraina e Stati Uniti e finora non era mai stata messa sul tavolo delle trattative.

Ucraina nella Nato e Donbass alla Russia

Parlando con i giornalisti venerdì 13 novembre, Zelensky ha rivelato la proposta avanzata dagli Usa per sbloccare le trattative di pace dopo gli ostacoli emersi durante il vertice che si è tenuto ad Abu Dhabi nei giorni scorsi. Non è chiaro, però, se si sia trattato di una proposta vera e propria di Washington oppure di un’ipotesi esplorativa per sondare il terreno tra le delegazioni di Ucraina e Russia.

Nello stesso incontro con la stampa, Zelensky ha specificato che una decisione del genere non può essere “presa da solo” e che un eventuale accordo dovrebbe essere accompagnato da garanzie di sicurezza concrete.

ANSA

Ad Abu Dhabi la Russia ha chiesto il ritorno dei confini Nato al 1997

Un eventuale accordo basato sull’adesione dell’Ucraina alla Nato, però, appare complicato alla luce delle richieste avanzate dalla Russia ad Abu Dhabi. Durante i negoziati, Mosca ha infatti riproposto la richiesta, già formulata prima dell’invasione del 2022, di riportare le forze dell’Alleanza atlantica alle posizioni del 1997, quando Finlandia, Svezia e Paesi Baltici erano fuori dalla Nato.

Secondo il New York Times, la posizione è contenuta in un documento distribuito ai negoziatori americani, che conferma come Vladimir Putin non abbia sostanzialmente modificato i propri obiettivi strategici. Il Cremlino guarderebbe inoltre alla Guerra Fredda e al Patto di Varsavia come modello per un nuovo equilibrio europeo fondato su sfere d’influenza separate.

Gli emissari di Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, hanno invitato Mosca a considerare i cambiamenti intervenuti negli ultimi anni e a presentare proposte per ridurre le tensioni.

Confermato il vertice tra Xi, Putin e Trump a Shenzhen

L’adesione alla Nato resta uno dei principali obiettivi strategici dell’Ucraina, che considera l’ingresso nell’Alleanza una garanzia di protezione da future aggressioni russe. Per Mosca, al contrario, l’avvicinamento di Kiev all’organizzazione atlantica rappresenta una delle principali giustificazioni della guerra e un ostacolo a qualsiasi accordo.

Da parte russa, intanto, non sono arrivati segnali di apertura sul coinvolgimento europeo nei negoziati. La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha infatti dichiarato che, per quanto a conoscenza del suo dicastero, la questione non sarebbe stata affrontata nell’incontro tra Putin e gli emissari americani durante gli incontri sulla guerra in Ucraina.

Il Cremlino ha invece confermato il vertice tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump, previsto il 19 novembre a Shenzhen, a margine del summit Apec.