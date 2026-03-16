La Protezione civile in Calabria e Sicilia indica allerta arancione, scuole chiuse in questi Comuni

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Allerta arancione per il maltempo nelle giornate di lunedì 16 marzo e martedì 17 marzo. Rovesci, temporali e forte vento sono previsti su gran parte della Calabria (in particolare sulla costa ionica e tirrenica) e in Sicilia. Già dalla giornata di lunedì, comunque, la Calabria è stata colpita da forti precipitazioni e temporali, così come la Sicilia, la Calabria, la Puglia e la Basilicata. A Catania sono stati cancellati diversi voli e chiuse le scuole coì come in numerosi altri Comuni.

Allerta arancione in Calabria e Sicilia

Forti precipitazioni e temporali sulla Calabria, al punto che la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo arancione sia per la giornata di lunedì sia per la giornata di martedì.

Il maltempo ha già iniziato a colpire il sud con acquazzoni in particolare su Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata.

ANSA

Anche in Sicilia è scattata l’allerta arancione e sono state chiuse le scuole in diversi Comuni.

Calabria, maltempo su fascia ionica e tirrenica

In Calabria l’allerta riguarda anche la giornata di martedì per tutta la fascia ionica e per quella tirrenica reggina.

Secondo la Protezione Civile “si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica”. Sul resto della regione, invece, per martedì l’allerta è gialla.

Segnalati danni, corsi d’acqua monitorati

A Stalettì, in provincia di Catanzaro, il forte vento ha scoperchiato alcuni magazzini e capannoni, mentre a Cosenza sono stati danneggiati gli stand della fiera di San Giuseppe.

La Protezione civile regionale monitora i corsi d’acqua, soprattutto quelli del Lametino e la zona del Crati dove un mese fa ci fu un’esondazione.

A Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia e in molti altri Comuni è stata annunciata la chiusura delle scuole.

Voli cancellati a Catania

Allerta meteo anche in Sicilia, con situazioni critiche soprattutto a Catania.

All’aeroporto sono stati cancellati diversi voli. Gli aerei provenienti da Trieste, Torino e Napoli sono stati dirottati a Palermo.

Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha disposto la chiusura di tutti i parchi della città e del giardino Bellini, così come la chiusura delle scuole.

Scuole chiuse in questi Comuni

A causa dell’allerta meteo, sono diverse le amministrazioni comunali in Calabria e Sicilia che hanno ordinato la chiusura delle scuole. Come riporta Orizzontescuola, ecco l’elenco dei Comuni interessati dalle chiusure:

In Calabria scuole chiuse in provincia di Catanzaro a: Albi, Borgia, Botricello, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Catanzaro, Cicala, Cropani, Fossato Serralta, Gasperina, Girifalco, Isca, Montepaone, Palermiti, Pentone, Petrizzi, Petronà, San Vito, Sant’Andrea, Satriano, Sersale, Settingiano, Squillace, Stalettì, Taverna, Torre di Ruggiero, Vallefiorita, Zagarise.

scuole chiuse in a: Albi, Borgia, Botricello, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Catanzaro, Cicala, Cropani, Fossato Serralta, Gasperina, Girifalco, Isca, Montepaone, Palermiti, Pentone, Petrizzi, Petronà, San Vito, Sant’Andrea, Satriano, Sersale, Settingiano, Squillace, Stalettì, Taverna, Torre di Ruggiero, Vallefiorita, Zagarise. In provincia di Cosenza a: Acri, Crosia, Longobucco, Pietrapaola.

a: Acri, Crosia, Longobucco, Pietrapaola. Niente scuola anche a Cirò e Melissa ( provincia di Crotone ), Bagnara Calabra e Bivongi (in provincia di Reggio Calabria ), a Serra Bruno (in provincia di Vibo Valentia ).

), Bagnara Calabra e Bivongi (in ), a Serra Bruno (in ). In Sicilia, oltre che a Catania, scuole chiuse anche a Francofonte, in provincia di Siracusa.

L’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse nella giornata di martedì 17 marzo a causa dell’allerta meteo potrebbe variare: per questo si consiglia ai cittadini di consultare i siti dei rispettivi Comuni per aver informazioni aggiornate.

Le informazioni sulla chiusura delle scuole potrebbero essere pubblicate sui canali social dei sindaci o dei singoli Comuni. Il sito istituzionale del Comune resta da considerare la fonte principale per le informazioni ufficiali.