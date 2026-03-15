La Protezione civile in Sicilia e Calabria segnala allerta arancione, in quali Comuni le scuole restano chiuse

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Nuova ondata di maltempo in arrivo nel Sud Italia: per la giornata di lunedì 16 marzo è stata diramata allerta meteo arancione in Sicilia e Calabria per rischio idrogeologico, idraulico e temporali. Secondo il bollettino della Protezione civile, dalla tarda mattinata sono previste precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni che potranno risultare localmente intensi. Attese inoltre forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Scuole chiuse in diversi Comuni.

Protezione civile, allerta in Sicilia e Calabria

Il bollettino di criticità segnala per lunedì 16 marzo una moderata criticità (allerta arancione) per rischio idraulico, idrogeologico e temporali su ampie aree di Calabria e Sicilia.

Contestualmente è stata diramata allerta gialla per alcune aree di Basilicata, Puglia e Sicilia.

Per quanto riguarda l’allerta arancione, essa riguarda:

in Calabria diversi settori dei versanti ionici e tirrenici, sia settentrionali sia meridionali;

in Sicilia il settore sud-orientale, il versante ionico, il bacino del fiume Simeto, il versante tirrenico nord-orientale e l’area delle Eolie, oltre al versante dello Stretto di Sicilia.

Temporali intensi e vento forte, previsioni meteo

Le previsioni indicano una fase di maltempo diffuso sul Sud e sulle isole maggiori. Dalla tarda mattinata di lunedì sono attesi:

rovesci e temporali anche di forte intensità;

raffiche di vento sostenute;

possibili grandinate;

mari molto mossi.

I fenomeni potranno risultare localmente persistenti soprattutto sui settori orientali della Sicilia.

Maltempo anche nei prossimi giorni

La perturbazione potrebbe non esaurirsi rapidamente. Le previsioni indicano infatti che anche martedì 17 e mercoledì 18 marzo potrebbero essere caratterizzati da piogge persistenti e fenomeni localmente abbondanti, in particolare tra Sicilia e Calabria.

Le condizioni di instabilità potrebbero estendersi anche ad altre aree del Centro-Sud.

Scuole chiuse lunedì 16 marzo: in quali Comuni

In Sicilia e Calabria numerosi Comuni hanno disposto la chiusura delle scuole.

Sicilia – Provincia di Catania

Catania, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Caltagirone, Fiumedreddo di Sicilia, Giarre, Mascali, Riposto, San Gregorio di Catania, Santa Venerina.

Sicilia – Provincia di Messina

Forza d’Agrò, Furci, Letojanni, Mandanici, Milazzo, Mongiuffi Melia, Roccalumera, Santa Teresa di Riva, Savoca, Sant’Alessio Siculo, Taormina.

Sicilia – Provincia di Siracusa

Siracusa, Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Solarino, Sortino.

Calabria – Provincia di Catanzaro

Catanzaro, Pentone, Chiaravalle, Borgia, Botricello, Gimigliano, Fossato Serralta, Gasperina, Squillace, Cropani, Caraffa, Palermiti, Cardinale, Soveria Mannelli, Decollatura, Falerna, Gizzeria, Andali, Petronà, Sersale, Sorbo San Basile, Stalettì, Vallefiorita, Torre di Ruggiero, Satriano, Carlopoli, Sellia Marina, Platania, Soverato, Cicala, Guardavalle, Montepaone, Lamezia, Miglierina.

Calabria – Provincia di Cosenza

Santa Sofia d’Epiro, San Demetrio Corone, San Cosmo Albanese, Amantea, Aiello Calabro, Belsito, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Malito, Mangone, Marzi, Parenti, Piane Crati, Rogliano, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, San Giovanni in Fiore, Rende, Acri.

Calabria – Provincia di Vibo Valentia

Vibo Valentia, Nicotera, Cessaniti, Limbadi, Dasà.

Calabria – Provincia di Reggio Calabria

Reggio Calabria, Bova Marina, Cittanova, Condofuri, Gioia Tauro, Melicucco, Melito Porto Salvo, Molochio, Montebello Jonico, Oppido Mamertina, Palizzi, Palmi, Roghudi, Rosarno, San Ferdinando, San Lorenzo, Seminara, Taurianova, Varapodio.

Attenzione: l’elenco potrebbe subire variazioni o aggiunte; si invitano i cittadini a controllare la situazione sul sito ufficiale del Comune di interesse. Informazioni sulla chiusura delle scuole possono, eventualmente, essere pubblicate anche sui canali social del sindaco o del Comune. Ma la fonte principale per le informazioni ufficiali rimane il sito istituzionale del Comune.