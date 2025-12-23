Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo per la giornata di mercoledì 24 dicembre, a causa di una vasta area depressionaria che sta portando maltempo diffuso su gran parte dell’Italia. L’allerta riguarda in particolare dieci regioni, con criticità maggiori su Emilia-Romagna, dove è stata valutata un’allerta arancione, e su numerose altre aree del Centro-Sud e del Nord Italia, interessate da piogge, nevicate e forti venti. L’avviso è stato emesso per prevenire possibili rischi idrogeologici e idraulici, in seguito alle condizioni meteorologiche avverse che stanno colpendo il Paese.

Le cause dell’allerta: una vasta area depressionaria sul Mediterraneo

Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, la situazione di instabilità che sta interessando l’Italia è dovuta a una vasta area depressionaria che insiste sul Mediterraneo occidentale. Questo sistema perturbato sta determinando condizioni di maltempo su tutto il territorio nazionale, con precipitazioni di varia intensità, nevicate e venti forti che stanno colpendo in particolare alcune regioni.

Le previsioni indicano che la fase di instabilità proseguirà almeno fino a domani, con fenomeni meteorologici che potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche in diverse aree del Paese. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta, consultabile sul sito della Protezione Civile, riporta una sintesi aggiornata della situazione e delle aree maggiormente a rischio.

Le regioni coinvolte: dieci territori sotto osservazione

L’allerta meteo riguarda in particolare dieci regioni italiane, che saranno interessate da piogge, nevicate e venti forti nelle prossime ore. Le regioni coinvolte sono:

Emilia-Romagna

Toscana

Marche

Abruzzo

Molise

Campania

Basilicata

Calabria

Umbria

Lazio

In particolare, l’Emilia-Romagna sarà la regione più colpita, con un’allerta arancione su ampi settori del territorio. Le altre regioni sono invece interessate da un’allerta gialla, che indica comunque la possibilità di fenomeni intensi e di criticità locali.

Le previsioni: pioggia, neve e vento in arrivo

Il nuovo avviso della Protezione Civile prevede, a partire dal primo mattino di mercoledì 24 dicembre, precipitazioni da sparse a diffuse su Emilia-Romagna e Marche settentrionali. Sui settori adriatici settentrionali, in particolare su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche, sono attesi venti forti nord-orientali, con raffiche di burrasca e possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Continueranno inoltre le precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle aree tirreniche di Lazio e Campania. Questi fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, aumentando il rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche.

Dal pomeriggio sono previste anche nevicate al di sopra dei 1000-1200 metri su Piemonte ed Emilia-Romagna, con la quota neve che potrà localmente scendere fino a 400-600 metri. Questo potrebbe causare disagi alla circolazione stradale e ulteriori problemi nelle zone collinari e montane.

Le allerte: arancione in Emilia-Romagna, gialla in altre nove regioni

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, la Protezione Civile ha valutato per la giornata di mercoledì 24 dicembre:

Allerta arancione su ampi settori dell’ Emilia-Romagna

su ampi settori dell’ Allerta gialla su settori di Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria, e sull’intero territorio di Umbria e Lazio

L’allerta arancione segnala una situazione di rischio moderato-alto, con la possibilità di danni e disagi significativi per la popolazione e le infrastrutture. L’allerta gialla, invece, indica un rischio più contenuto, ma comunque da non sottovalutare, soprattutto nelle aree già colpite da precedenti eventi meteorologici.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile invita la popolazione a seguire con attenzione gli aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche e sulle allerte in corso, consultando il sito ufficiale e i canali delle strutture territoriali di protezione civile. È importante adottare comportamenti prudenti, evitare spostamenti non necessari nelle aree più a rischio e seguire le indicazioni delle autorità locali.

Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in costante contatto con il Dipartimento nazionale. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia viene aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni.

Possibili criticità: rischio idrogeologico e idraulico

I fenomeni previsti nelle prossime ore potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche in diverse aree del Paese. In particolare, le piogge intense e le nevicate potrebbero causare allagamenti, frane e smottamenti nelle zone più vulnerabili, mentre i venti forti e le mareggiate potrebbero provocare danni alle infrastrutture costiere e difficoltà nei collegamenti marittimi.

Le autorità raccomandano di prestare particolare attenzione alle aree collinari e montane, dove la neve potrebbe scendere anche a quote relativamente basse, e alle zone costiere esposte ai venti di burrasca. In caso di emergenza, è fondamentale seguire le istruzioni delle autorità e non mettere a rischio la propria incolumità.

