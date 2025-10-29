Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta gialla per rischio meteo-idro, che interesserà ben otto regioni italiane. L’allerta, valida per la giornata di giovedì 30 ottobre, riguarda in particolare le aree di Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Calabria, Sardegna, Umbria e Sicilia. Il provvedimento si rende necessario a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione, che porterà precipitazioni diffuse, anche a carattere di temporale, e possibili criticità idrogeologiche e idrauliche.

Le cause dell’allerta: una bassa pressione in arrivo dalla Francia

Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, la situazione meteorologica è determinata da una area di bassa pressione in avvicinamento dalla Francia. Questo sistema depressionario convoglierà verso l’Italia correnti sud-occidentali caldo umide, responsabili di un marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche sui settori occidentali della Penisola. Le previsioni indicano precipitazioni da sparse a diffuse, con fenomeni localmente intensi soprattutto sulle aree costiere e sulle isole maggiori.

Le regioni coinvolte e la tempistica dell’allerta

L’avviso della Protezione Civile specifica che, a partire dalla sera di mercoledì 29 ottobre, sono attese piogge e temporali su Liguria e Toscana, con successiva estensione dei fenomeni anche all’Emilia-Romagna. Dal primo mattino di giovedì 30 ottobre, le precipitazioni interesseranno anche Sardegna e Lazio, in particolare lungo i settori costieri, per poi raggiungere, dalla tarda mattinata, anche la Sicilia.

I fenomeni previsti saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, elementi che aumentano il rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche nelle aree interessate.

Dettaglio delle aree in allerta

Per la giornata di giovedì 30 ottobre, sulla base delle previsioni e dei fenomeni già in atto, è stata valutata allerta gialla per rischio meteo-idro su:

Parte della Liguria

Parte della Toscana

Parte dell’ Emilia-Romagna

Parte del Lazio

Parte della Calabria

Parte della Sardegna

L’intero territorio dell’ Umbria

L’intero territorio della Sicilia

Le autorità regionali, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile, sono già al lavoro per monitorare la situazione e predisporre eventuali misure di prevenzione e intervento.

Le possibili criticità: rischio idrogeologico e idraulico

La Protezione Civile sottolinea che i fenomeni previsti potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche nelle aree coinvolte. In particolare, le piogge intense e i temporali potrebbero causare allagamenti, frane e smottamenti, soprattutto nelle zone già fragili dal punto di vista del dissesto idrogeologico. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta, consultabile sul sito del Dipartimento, riporta una sintesi aggiornata delle aree a rischio e delle misure da adottare.

