Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Ventisei episodi tra furti e rapine delle ultime settimane a Roma, dove la Questura ha intensificato le attività di contrasto ai reati predatori. Le operazioni sono state condotte in diversi punti strategici della città, colpendo soprattutto aree ad alta affluenza come stazioni della metropolitana, vie turistiche e zone commerciali delle periferie.

Il bilancio delle operazioni: 14 arresti per rapina e 9 per furto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nelle ultime due settimane le forze dell’ordine hanno arrestato 14 persone per rapina e 9 persone per furto. L’attività di controllo si è concentrata nei luoghi più frequentati della Capitale, dove i malviventi hanno tentato di colpire viaggiatori, residenti ed esercenti, sfruttando la confusione e la presenza di grandi flussi di persone.

Arrestato un diciannovenne peruviano alla stazione Ottaviano

Uno degli episodi più rilevanti si è verificato presso la stazione Ottaviano della metro A. Qui, gli agenti del Commissariato Prati, con il supporto del personale di vigilanza, hanno arrestato un diciannovenne di origine peruviana. Il giovane, insieme a un complice, avrebbe approfittato della calca al momento dell’apertura delle porte del treno per bloccare una passeggera e sottrarle il cellulare dalla tasca del giubbotto. Mentre il complice riusciva a dileguarsi tra i vagoni, il ragazzo ha tentato di confondersi tra i passeggeri sedendosi su una panchina. La vittima, però, ha chiesto subito aiuto e, grazie al tempestivo intervento degli agenti, il giovane è stato individuato e arrestato in pochi minuti.

Violenta rapina nei pressi di Piazza Navona: fermato uno dei responsabili

Poche ore dopo, sempre gli agenti del Commissariato Prati sono intervenuti per una violenta rapina avvenuta nei pressi di Piazza Navona. Un turista americano e il suo amico sono stati aggrediti da un gruppo di persone che li hanno colpiti con calci e pugni, derubandoli di documenti, carte di credito, smartphone e di un orologio. La svolta nelle indagini è arrivata quasi subito, grazie alla localizzazione di uno dei telefoni rubati. Le pattuglie hanno raggiunto Piazza della Chiesa Nuova, dove hanno fermato uno dei presunti partecipanti all’aggressione, un uomo con escoriazioni ancora visibili e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti. Per lui è scattato il fermo per rapina aggravata e lesioni.

Rapina in un supermercato di via di Casal Bertone: arrestato un quarantasettenne

Un altro arresto è stato eseguito dagli agenti del Commissariato Sant’Ippolito, che hanno rintracciato un quarantasettenne italiano ritenuto responsabile di una rapina in un supermercato di via di Casal Bertone. L’uomo, armato di un oggetto appuntito, avrebbe minacciato il cassiere puntandogli l’arma prima al fianco e poi alla gola, costringendolo a consegnare l’incasso prima di darsi alla fuga. Fondamentali per l’identificazione sono state le immagini di videosorveglianza e un frame ripreso da un dipendente, che mostravano un tatuaggio riconoscibile sul dorso della mano. Questo dettaglio ha permesso agli investigatori di risalire all’identità dell’uomo e arrestarlo nella sua abitazione.

Un piano di controllo capillare per la sicurezza della città

L’insieme di questi interventi rientra in un piano più ampio della Questura di Roma volto a rafforzare il controllo del territorio e a contrastare in modo capillare i reati predatori nei diversi quartieri della città. Le forze dell’ordine hanno intensificato la presenza nelle aree più sensibili, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i furti e le rapine che mettono a rischio la sicurezza di cittadini e turisti.

IPA