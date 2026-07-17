La rabbia della moglie di Mario Roggero, "i giudici hanno deciso di seppellirlo e rovinarci tutti"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi chiude la vicenda giudiziaria per Mario Roggero, lasciando la moglie Mariangela in un profondo stato di devastazione. La donna esprime tutta la sua rabbia contro una sentenza che ritiene ingiusta e distruttiva per l’intera famiglia, affermando che i giudici “hanno deciso così. Di seppellire Mario e di rovinare tutti noi”.

Lo sfogo della moglie di Mario Roggero dopo la sentenza

Dopo la conferma definitiva in Cassazione della condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere a Mario Roggero per il duplice omicidio dei rapinatori avvenuto nel 2021, esplode il dolore della famiglia del gioielliere piemontese.

Mariangela, moglie dell’uomo, si è abbandonata a uno sfogo colmo di rabbia e disperazione, come riportato da Il Giornale: “Sono cinque anni. Cinque anni, così, appesi, accusati, processati, vilipesi. Ora siamo nel momento d’apice della situazione più assurda che si possa immaginare”.

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La donna, distrutta dal verdetto, accusa direttamente la magistratura per una decisione che distrugge una vita di sacrifici commerciali e personali: “I giudici hanno deciso così. Di seppellire Mario e di rovinare tutti noi”.

Il timore per il futuro

La prospettiva di una detenzione lunghissima per il gioielliere, che rischia di scontare la pena fino all’età di 87 anni, getta un’ombra sulle sorti dell’attività di famiglia.

Mariangela ha parlato della profonda angoscia di dover mandare avanti il negozio senza il compagno di una vita, ricordando i terribili attimi dell’assalto: “E mi torna quell’immagine: il bandito che punta la pistola alla testa di mia figlia. Il terrore, l’impotenza, la rabbia. E chi paga? Paga Mario, paghiamo noi”.

Pesano anche la solitudine e la paura di subire nuove rapine senza alcuna protezione: “E poi, quando Mario sarà entrato a Bollate io torno al negozio, lo riapro, e penso: E se vengono di nuovo? Non ci sarà più mio marito a difendermi”.

La ricostruzione dei giudici

La Suprema Corte ha respinto il ricorso della difesa, confermando la ricostruzione della Corte d’appello secondo cui i colpi di pistola furono sparati all’esterno del locale, escludendo così la legittima difesa.

Nelle motivazioni dei giudici pesa in particolare un episodio del 2005, quando il gioielliere aggredì in piena notte il fidanzato della figlia colpendolo con dei pugni e puntandogli contro una pistola, minacciandolo con le parole “E non finisce qui, bastardo”, fatto per cui l’uomo patteggiò due mesi di carcere.

Nonostante la solidarietà manifestata da diversi esponenti politici, e l’uomo si è già costituito presso il carcere milanese di Bollate, in attesa dell’espletamento delle ultime formalità burocratiche per l’ingresso in cella.