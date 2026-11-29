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Secondo un primo riscontro, il corpo della ragazza, una giovane donna di età compresa tra i 25 e i 30 anni, trovata morta nel quartiere Prima Porta a Roma, non apparterrebbe a Rahel Gebrezgi Mengesha. L’indiscrezione arriva dal network calabrese LaC News 24, che cita fonti autorevoli. Nella prima fase delle indagini, infatti, era stata avanzata l’ipotesi di un tragico epilogo nella vicenda della studentessa di chimica di origine etiope scomparsa il 19 ottobre, ma il collegamento sarebbe stato scartato nelle ultime ore.

Escluso il collegamento con Rahel Gebrezgi Mengesha

Come anticipato, secondo una prima ipotesi l’identità della donna trovata morta e senza indumenti in via Tiberina 45, a Roma, nella giornata di sabato 28 novembre, non corrisponderebbe a quella di Rahel Gebrezgi Mengesha, di cui non si hanno notizie dal 19 ottobre.

Secondo un’indiscrezione pubblicata da La News 24, tra i due casi non vi sarebbe alcun collegamento. Il quotidiano calabrese cita fonti autorevoli. Per il momento, tuttavia, l’identità del cadavere rinvenuto a Prima Porta resta ignota.

Come specifica Qui Cosenza, questo riscontro sarebbe arrivato la mattina di domenica 29 novembre. Le ricerche della giovane studentessa etiope, dunque, continuano con il sostegno del fratello Jonas, che sin dalla scomparsa della ragazza ha raggiunto l’Italia dalla Germania per cercare la sorella.

La pm della Procura di Roma Antonella Nespola ha dunque disposto l’autopsia sul corpo della donna senza identità per stabilire le dinamiche che ne hanno cagionato la morte, ma anche per capire se sia morta sul luogo del ritrovamento o se il corpo sia stato trasportato sullo sterrato di via Tiberina in un secondo momento.

Il giallo della donna trovata morta a Roma

Come anticipato, i fatti risalgono a sabato 28 novembre, quando un dipendente di un’azienda agricola di via Tiberina 45 ha notato qualcosa lungo la strada sterrata. L’uomo, in un primo momento, ha scambiato il corpo per un cumulo di rifiuti. Il corpo, infatti, era avvolto in una coperta rossa.

La donna indossava soltanto i calzini e il corpo si trovava in posizione fetale. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione di Prima Porta insieme ai colleghi della Sezione Operativa della Compagnia Cassia e ai militari del Nucleo Operativo di Ostia. Secondo i primi rilievi e una prima ispezione cadaverica del medico legale, sul corpo sarebbero stati rinvenuti i segni di una morte traumatica, ma per il momento non risultano ferite da arma da taglio e da fuoco, né lesioni da violenza sessuale.

Le indagini

I militari, coordinati dalla Procura, hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’azienda agricola e di un laboratorio veterinario che si trova nelle vicinanze. Gli accertamenti presso gli ospedali e altre strutture sanitarie, anche psichiatriche, hanno dato esito negativo. Lo stesso è stato riscontrato tra gli ambienti dello sfruttamento della prostituzione.

Il cadavere presenta delle ecchimosi compatibili anche con una caduta, mentre accanto al corpo sono stati rinvenuti dei sassi. Più risposte arriveranno dall’autopsia.

La scomparsa della studentessa dalle Maisonettes

Rahel viveva con altre due studentesse alle Maisonettes, le residenze universitarie di Arcavacata di Rende (Cosenza). È qui che il 19 ottobre si sono perse le sue tracce. Secondo la ricostruzione di Cosenza Channel, intorno alle 18:10 di quel giorno Rahel avrebbe parlato al telefono con un’amica. Una testimonianza raccolta da Chi l’ha visto? la colloca la sera stessa al bar delle Maisonettes, dove sarebbe passata per un cappuccino. Da quella sera il suo cellulare risulta spento.

Uno studente ha raccontato di aver incontrato Rahel alla stazione di Vaglio Lise, a Cosenza, mentre cercava un taxi. La data dell’incontro resta incerta. Non è quindi possibile stabilire se Rahel sia stata in stazione dopo il passaggio al bar. Gli investigatori hanno acquisito il computer della studentessa e i filmati delle telecamere del campus.

Nella sua stanza hanno trovato una lettera, il cui contenuto resta riservato. Il 2 novembre si sono concluse senza esito le perlustrazioni ad Arcavacata. Le ricerche sono poi proseguite in altre zone. Il fratello Jonas, arrivato dalla Germania, ha raccontato che Rahel aveva preparato alcuni pacchi da spedire alla famiglia. Tra gli elementi resi pubblici finora, nessuno conferma la presenza della studentessa a Roma.