La Rai "cancella" Storie Italiane di Eleonora Daniele e Ore 14 di Milo Infante per dare spazio a Meloni
Storie Italiane di Eleonora Daniele e Ore 14 di Milo Infante "cancellati": l'informativa di Meloni cambia la programmazione Rai
Giovedì 9 aprile Ore 14 non è andato in onda. La trasmissione di Rai 2, condotta da Milo Infante, ha lasciato spazio all’informativa di Giorgia Meloni sull’azione di Governo in Senato. Nella mattinata, invece, era toccato a Storie Italiane di Rai 1, rimpiazzato dal discorso della premier alla Camera.
- L'informativa di Meloni cambia la programmazione Rai: cancellato Storie Italiane
- Saltato anche Ore 14 di Milo Infante
- Confermato "Ore 14 Sera"
L’informativa di Meloni cambia la programmazione Rai: cancellato Storie Italiane
Giorgia Melono è stata protagonista prima alla Camera, alle 9, e poi al Senato, alle 13, per l’informativa sull’azione di Governo.
Il doppio appuntamento ha spinto la Rai a cambiare la sua programmazione: a farne le spese è stato in primis Storie Italiane, trasmissione di Rai 1 condotta da Eleonora Daniele, oscurata dall’intervento della premier alla Camera dei Deputati.
Saltato anche Ore 14 di Milo Infante
Dopodiché, Milo Infante ha visto la sua trasmissione Ore 14, su Rai 2, non andare in onda: inizialmente era previsto un appuntamento light di 30 minuti, dalle 15 alle 15:30, saltato anche quello.
Confermato “Ore 14 Sera”
Confermato invece l’appuntamento di Ore 14 Sera, sempre giovedì 9 aprile.
La messa in onda è prevista alle ore 21:20.