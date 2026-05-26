La Rai "lascia" Amadeus a Mediaset, punta tutto su Stefano De Martino e "scarica" Barbara D'Urso

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Sembra allontanarsi l’ipotesi di un ritorno di Amadeus in Rai. “Abbiamo già un parco di conduttori bravissimi in questo momento”, ha detto il direttore dell’Intrattenimento prime time Rai, Williams Di Liberatore, che sembra valer puntare tutto su Stefano De Martino. Dopo l’esperienza di giudice ad Amici, non è da escludere un ritorno in Mediaset per l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo.

Amadeus in Rai, le ultime dichiarazioni

Del possibile ritorno di Amadeus in Rai ha parlato, a LaPresse, il direttore dell’Intrattenimento prime time Rai, Williams Di Liberatore.

“Parliamo di un professionista che chiunque vorrebbe. Detto questo abbiamo già un parco di conduttori bravissimi in questo momento con dei programmi validi”, ha detto.

“Io mi focalizzo più sui programmi e sui generi e sulla base di questi cerco di capire quale potrebbe essere il volto più consono. A oggi siamo in linea di continuità, con una scelta che ricade – soprattutto in vista dell’autunno – su conduttori che già ci soddisfano ampiamente sotto questo aspetto”, ha aggiunto.

Williams Di Liberatore infine ha spiegato: “Quello che accadrà in futuro non posso saperlo, lo valuteremo. Però a oggi per la stagione autunnale stiamo lavorando su programmi e con volti che per noi sono già molto performanti”.

La Rai punta tutto su Stefano De Martino

Parole che suonano come un no definito all’ex direttore artistico di Sanremo e anche come un’ulteriore conferma di Stefano De Martino, il conduttore su cui la Rai sembra voler puntare sempre di più.

E proprio di De Martino ha parlato chiaramente Williams Di Liberatore, allontanando l’ipotesi che la sua presenza tra Affari tuoi, Step e Sanremo possa “stancare” il pubblico.

“È vero che spesso lo stesso volto viene riproposto più volte in tv, ma l’effetto saturazione è tutto da dimostrare”, ha spiegato.

“Carlo Conti lo scorso anno rinunciò a condurre i David per una sua eccessiva sovraesposizione su Rai1? Credo spetti a ciascun conduttore decidere se, in un particolare momento, fare un determinato programma. Forse Conti in quel momento ha deciso così perché preferiva dosarsi. Parliamo di un uomo d’azienda, di una persona in gamba che sa lasciare anche spazio agli altri. A volte prevale anche la logica aziendale”, ha chiarito.

Amadeus, l’ipotesi Mediaset

Dopo le parole di Di Liberatore che, di fatto, hanno escluso in suo ritorno, per Amadeus torna d’attualità l’ipotesi di un ritorno in Mediaset.

Il conduttore ha appena partecipato ad Amici, il talent di Maria De Filippi, in qualità di giudice, e non nasconde l’ambizione ad avere maggiore spazio.

Diversi rumors, infatti, ipotizzano che Amadeus possa tornare in Mediaset non solo come giudice, dopo l’esperienza con il gruppo Discovery sul Canale Nove.

Rai, niente da fare anche per Barbara D’Urso

Il direttore dell’Intrattenimento prime time Rai, Williams Di Liberatore, ha parlato anche di un altro volto notissimo in cerca di un ritorno in grande stile sul piccolo schermo.

“Un progetto con Barbara D’Urso è stato “valutato un anno fa, ma la composizione del perimetro editoriale spesso rende difficile trovare spazio per nuovi programmi”, ha detto.

“Dissi ai palinsesti dello scorso anno che avevo valutato un suo progetto, come quello di altri talent, ma la pianificazione editoriale non ha potuto permettere l’inserimento di nuovi programmi”, ha concluso, chiudendo in pratica anche all’ex conduttrice Mediaset.

Barbara D’Urso, tra l’altro, deve ancora risolvere la controversia con al sua vecchia azienda. La conduttrice, infatti, che ha lasciato Mediaset il 31 dicembre 2023, ha deciso di intentare una causa contro l’emittente.

La causa intentata da Barbara d’Urso riguarderebbe diritti d’autore non riconosciuti e la mancata titolarità del format Live – Non è la d’Urso.