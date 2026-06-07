La Rai non vuole saperne del ritorno di Amadeus, l'ad Giampaolo Rossi è netto: "Ha fatto la sua scelta"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Giampaolo Rossi, l’amministratore delegato della Rai, chiude la porta a un eventuale ritorno di Amadeus. “Ha fatto una scelta molto chiara e netta” ha spiegato, rilanciando su Carlo Conti e Stefano De Martino. Rossi ha rivendicato i risultati ottenuti dal Festival dopo il quinquennio guidato da Amadeus, lasciando intendere che quel capitolo è ormai concluso.

Amadeus in Rai non s’ha da fare

Le parole di Giampaolo Rossi sembrano l’abbattersi di una scure: Amadeus e la Rai resteranno lontani. Intervenendo alla festa del Foglio, l’amministratore delegato della tv pubblica ha affrontato direttamente il tema di un possibile ritorno del volto che ha guidato il Festival di Sanremo per cinque edizioni consecutive, lasciando intendere che, almeno per il momento, non esistono margini per un riavvicinamento.

“Amadeus è una persona a cui sono molto legato e che stimo, e ha fatto una scelta molto chiara e netta ormai due anni fa” ha dichiarato Rossi.

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Il futuro da Carlo Conti e Stefano De Martino

L’amministratore delegato ha sottolineato come l’azienda abbia già costruito il proprio futuro senza l’ex direttore artistico del Festival. “La Rai ha straordinari talenti. Abbiamo coperto il Festival di Sanremo con uno dei più grandi professionisti della televisione italiana, Carlo Conti, e portato la gara canora a record storici”.

Le dichiarazioni di Rossi confermano una linea strategica precisa. Dopo il ritorno di Carlo Conti alla guida del Festival di Sanremo, la Rai sta investendo fortemente su nuovi volti e nuovi progetti.

Tra questi c’è Stefano De Martino, già protagonista di “Affari Tuoi”, programma che continua a rappresentare uno dei punti di forza del prime time di Rai 1.

“Abbiamo investito su Affari tuoi e sul prossimo Sanremo puntando su Stefano De Martino, che giudico una grande risorsa artistica per il nostro futuro” ha spiegato l’ad Rai.

Il dietrofront di Amadeus

La prospettiva di un ritorno di Amadeus nelle ultime settimane era tornata a circolare, dopo alcune indiscrezioni sul possibile riavvicinamento tra il conduttore e i vertici di Viale Mazzini.

Dopo aver lasciato la Rai nel 2024, Amadeus ha intrapreso una nuova esperienza professionale all’interno del gruppo Warner Bros. Discovery. Il conduttore ha assunto un ruolo centrale nello sviluppo dell’offerta televisiva del Nove, guidando programmi di intrattenimento e format inediti.

Tuttavia, almeno sul piano degli ascolti, il percorso non ha ancora replicato i risultati ottenuti negli anni d’oro della Rai. Proprio questo elemento ha alimentato negli ultimi mesi le speculazioni su un possibile ritorno del presentatore nella sua storica casa televisiva.