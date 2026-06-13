La Rai stravolge i palinsesti, stop forzato per Affari Tuoi e Stefano De Martino per i Mondiali 2026
Il calcio d'inizio della Coppa del Mondo cancella l'appuntamento di Affari Tuoi con Stefano De Martino: ecco le modifiche della Rai
L’inizio dei Mondiali 2026 ha costretto la Rai a sospendere temporaneamente la messa in onda di Affari Tuoi per trasmettere le partite in diretta televisiva. Il conduttore Stefano De Martino perderà almeno otto puntate nel corso del mese a causa dei nuovi orari dell’access prime time di Rai 1. Uno stop che coincide anche con un periodo di flessione negli ascolti per il game show.
- I Mondiali fermano la programmazione della Rai
- Quando salta l'appuntamento con Stefano De Martino
- Il calo degli ascolti estivi di Affari Tuoi
I Mondiali fermano la programmazione della Rai
Il calcio d’inizio dei Mondiali 2026 impone una drastica riorganizzazione nella programmazione della televisione pubblica. I vertici della Rai hanno approvato una massiccia rimodulazione dei palinsesti della rete ammiraglia per garantire la copertura in diretta delle sfide iridate, sacrificando temporaneamente la regolare messa in onda di Affari Tuoi.
Il celebre game show condotto da Stefano De Martino ha dovuto cedere lo spazio dell’access prime time a partire dalle giornate dell’11 e 12 giugno, lasciando il posto alla cerimonia d’apertura dallo Stadio Azteca e ai match inaugurali.
Non si tratta di una bocciatura per il conduttore campano, ma di una scelta strategica inevitabile per trasmettere gli incontri di prima serata acquistati dal servizio pubblico.
Quando salta l’appuntamento con Stefano De Martino
La sospensione del quiz dei pacchi non rimarrà un caso isolato, ma si svilupperà lungo l’intero mese di giugno. La Rai ha infatti pianificato la cancellazione di almeno otto appuntamenti complessivi per fare spazio alle sfide delle grandi nazionali.
Se il presentatore Stefano De Martino riesce a tornare in onda sabato 13 giugno grazie allo slittamento a mezzanotte della partita del Brasile, lo studio di Affari Tuoi rimarrà spento per gran parte delle prossime settimane.
Il calendario ufficiale delle trasmissioni calcistiche che occuperanno la prima serata prevede infatti lo stop del programma nei giorni del 15, 16, 18, 19, 24 e 26 giugno, in concomitanza con match di cartello quali Francia-Senegal e Belgio-Egitto.
Il calo degli ascolti estivi di Affari Tuoi
La lunga pausa forzata dovuta ai Mondiali arriva in un momento particolarmente delicato sul fronte degli ascolti televisivi. Nelle ultime settimane il trend Auditel di Affari Tuoi ha registrato un rallentamento, subendo il sorpasso da parte del diretto concorrente di Canale 5, La Ruota della Fortuna.
I dati della prima decade di giugno evidenziano come il quiz di Stefano De Martino sia scivolato sotto la media del 22% di share in diverse occasioni, venendo battuto nettamente dal rivale Mediaset.
Lo stop della programmazione su Rai 1 rischia così di favorire ulteriormente la concorrenza, che potrà sfruttare l’assenza del gioco dei pacchi per consolidare il proprio primato stagionale.