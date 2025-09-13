La reazione di Katia Ricciarelli alla diffida della segretaria di Pippo Baudo Dina Minna

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Katia Ricciarelli è stata diffidata nelle scorse ore da Dina Minna, la storica segretaria di Pippo Baudo. La soprano veneta ha commentato l’azione dell’assistente del compianto conduttore, cercando di difendersi. Ha dichiarato di “non aver offeso nessuno”. Minna ha invece trovato fuori luogo le esternazioni dell’ex moglie di Baudo. Quest’ultima aveva affermato di non ritenere giusto che la segretaria “abbia avuto la stessa frazione di eredità dei figli”.

Katia Ricciarelli sulla diffida di Dina Minna: “Non ho offeso nessuno”

“C’è una diffida nei miei confronti? Non avevo letto, lo apprendo adesso e se c’è una diffida non dico nulla, rispetto le diffide altrui. Però, io non ho offeso nessuno“. Così Katia Ricciarelli raggiunta dall’Adnkronos.

La soprano, dopo la morte dell’ex marito, aveva sostenuto che le persone rimaste al fianco di Baudo negli ultimi anni non le avevano permesso di mettersi in contatto con lui.

ANSA Katia Ricciarelli

Non solo, quando si è saputo che Pippo ha deciso di lasciare a Minna quasi la stessa parte di eredità riservata ai suoi due figli, Ricciarelli ha così commentato lungo le colonne del Messaggero: “Non ritengo giusto che la segretaria abbia avuto la stessa frazione di eredità dei figli veri. È stato un padre per lei? A me non risulta”.

E ancora, sempre parlando con la testata romana: “Per mia scelta. Pensi che al momento del matrimonio, nel 1986, io e Pippo scegliemmo pure di fare la separazione dei beni. Ho sempre preferito avere un’indipendenza economica: lavoro da una vita e non ho bisogno di nulla. Ma se tutte le segretarie sono trattate così, forse ho sbagliato mestiere”.

L’avvocato dell’assistente di Pippo Baudo: “Ricciarelli la smetta”

Le esternazioni della cantante lirica hanno innescato la reazione della segretaria. “Abbiamo presentato una diffida con il chiaro intento che la signora (Katia Ricciarelli, ndr) si fermi e la smetta con le sue dichiarazioni totalmente fuori luogo”, ha spiegato all’Adnkronos Jacopo Pensa, avvocato di Dina Minna.

Il legale ha aggiunto che “non è competenza della signora il fatto di discutere il testamento, se Baudo abbia fatto bene, se la mia assistita ‘se lo merita’, come debbano essere trattate le segretarie. La Ricciarelli non ha titolo di esprimersi in questa vicenda dopo vent’anni dal divorzio con Baudo”.

Pensa ha continuato dicendo che il suo scopo e quello della sua assistita è che la Ricciarelli “la smetta” e che, “qualora perseverasse con le sue dichiarazioni, bisogna vedere, ci penseremo a suo tempo, vedremo come procedere”.

“La mia assistita non vuole mettere lingua e vuole aspettare che le cose si sciolgano come neve al sole, perché lei è sempre stata riservatissima e tale vuole rimanere”, ha aggiunto il legale.

Il problema dell’ospitata a Verissimo già registrata

Un problema Ricciarelli potrebbe averlo nelle prossime ore, quando andrà in onda una sua intervista a Verissimo prevista nella puntata di domenica 14 settembre.

Il punto è che la chiacchierata con la conduttrice Silvia Toffanin sarebbe stata realizzata prima che venisse presentata la diffida (Verissimo non è un programma in diretta e le interviste vengono ‘confezionate’ giorni prima della messa in onda). Dunque la soprano potrebbe aver rilasciato ulteriori esternazioni ‘scomode’.