La reazione di Samuel papà dei neonati sepolti da Chiara Petrolini, le rivelazioni dell'avvocato sul caso

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Samuel Granelli, fidanzato di Chiara Petrolini, “voleva sparire” perché “si è sentito in colpa“. Lo rivela a La Vita in Diretta Monica Moschioni, la sua avvocata, dopo la sentenza che ha condannato la ragazza a 24 anni e 3 mesi di reclusione per l’omicidio e l’occultamento del secondo neonato partorito. Gravidanze e nascite, queste, di cui il giovane non sarebbe stato a conoscenza. “Il giorno prima era fidanzato con una ragazza, due giorni dopo scopriva di essere papà senza averlo saputo prima”.

Il fidanzato di Chiara Petrolini “voleva sparire”

Lunedì 27 aprile La Vita in Diretta ha raggiunto Monica Moschioni, avvocata di Samuel Granelli. Dopo la sentenza di condanna contro Chiara Petrolini è tempo di tirare le somme.

Samuel “voleva sparire” e per una volta venuta fuori la vicenda “si è sentito in colpa” ma anche “cancellato”: come noto, il giovane non avrebbe mai saputo che la fidanzata fosse in dolce attesa in ben due occasioni.

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Ecco perché “si è sentito inesistente“. “Il giorno prima era fidanzato con una ragazza, due giorni dopo ha scoperto che era papà senza averlo mai saputo”.

L’avvocato sottolinea che il suo assistito “non ha mai avuto alcun segnale da parte di Chiara, quindi non si è accorto di nulla e non ha potuto fare nulla”.

Samuel Granelli “è una vittima” del caso dei neonati morti

Nello stesso intervento a La Vita in Diretta l’avvocata Moschioni sostiene che il suo assistito “sia una vittima” perché “non ha potuto avere un minuto di vita di questi bambini”.

Piuttosto “ha potuto partecipare solo alla morte di questi bambini”. Chiara Petrolini, ricordiamo, si sarebbe contrariata dopo aver scoperto che il fidanzato si è costituito parte civile. Samuel “non ha mai avuto sentimenti di odio o di rancore nei confronti di Chiara”, continua l’avvocata: “Voleva semplicemente avere delle risposte“.

La Chiara Petrolini che il fidanzato conosceva

Ancora, Monica Moschioni sottolinea che “la Chiara che conosceva è una Chiara che non avrebbe mai fatto le cose di cui è accusata”. Per questo motivo “Samuel non sa se non ha capito niente di Chiara“.

Ma il dubbio è anche se “Chiara abbia mentito fin dal primo momento della loro relazione”. Come noto, per il primo neonato i giudici della Corte d’Assise hanno scelto l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”. Dai resti del primo bambino non è stato possibile stabilire se il neonato sia morto prima o dopo il parto. Chiara Petrolini sconterà la sua pena agli arresti domiciliari fino alla Cassazione.