La Regina Camilla subì un'aggressione sessuale da ragazza: "Si salvò con un colpo di tacco", la rivelazione

Con un colpo di tacco ben assestato all’inguine la Regina Camilla riuscì a liberarsi da un molestatore che l’aveva aggredita sessualmente su un treno. All’epoca era solo un’adolescente, ma quell’episodio a lungo rimasto sconosciuto al grande pubblico è stato ora rivelato in un libro-inchiesta sui rapporti tra la monarchia britannica e la politica. Il volume si intitola “Il Potere e il Palazzo” ed è stato scritto dal giornalista Valentine Low.

Regina Camilla aggredita sul treno

Siamo negli Anni ’60: Camilla, allora sedicenne, viaggiava su un treno diretto a Paddington. A un certo punto un uomo si sedette accanto a lei e iniziò a molestarla.

La giovane reagì con prontezza: si tolse una scarpa e, come le aveva insegnato la madre, colpì con decisione i testicoli dell’aggressore. Alla stazione denunciò l’uomo a un agente di polizia, che lo fece arrestare.

La Regina Camilla

La confidenza di Camilla a Boris Johnson

Il retroscena è stato rivelato da Guto Harri, ex portavoce di Boris Johnson. Fu lo stesso Johnson a venirne a conoscenza nel 2008, quando era sindaco di Londra.

Allora la duchessa di Cornovaglia gli raccontò l’episodio, in occasione di un incontro sui centri in aiuto delle vittime di stupro che Johnson voleva aprire in città. Colpito dalla testimonianza di Camilla, Johnson affidò proprio a lei l’inaugurazione di due strutture.

Camilla contro la violenza sulle donne

Da quel momento Camilla non ha più parlato pubblicamente della molestia subita, per non distogliere l’attenzione dalle altre vittime. Ma il suo impegno sul tema non si è mai fermato.

Nel 2012, ad esempio, organizzò a Clarence House un ricevimento per le associazioni che si occupano di violenza sessuale.

E nel 2016, durante un viaggio nei Balcani, incontrò le donne stuprate durante la guerra in Kosovo. In anni più recenti ha esteso le visite anche a centri negli Stati Uniti e in India.

Fonti vicine alla consorte di Re Carlo III sottolineano che l’impegno di Camilla non nasce soltanto dall’esperienza personale, ma da una convinzione profonda: sostenere le vittime, per lei, è un dovere morale.