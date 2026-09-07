Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di cinque arresti e sequestri per oltre 32,6 milioni di euro il bilancio di una vasta operazione condotta questa mattina dalla Guardia di Finanza, che ha colpito un’organizzazione accusata di aver orchestrato una complessa rete di truffe aggravate ai danni dei fondi pubblici destinati all’agricoltura. L’azione, coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica, è stata eseguita tra le province di Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Arezzo e Pisa.

Operazione della Guardia di Finanza: i dettagli dell’inchiesta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i militari del Comando Provinciale Catanzaro, insieme agli specialisti del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.), hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e ai decreti di sequestro preventivo emessi dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro. L’operazione ha coinvolto cinque soggetti indagati, accusati a vario titolo di aver promosso, diretto e organizzato un’associazione per delinquere finalizzata a una serie di gravi reati economici e finanziari.

Le accuse: truffe, riciclaggio e turbativa d’asta

L’indagine ha portato alla luce un sodalizio criminale radicato nel territorio catanzarese, che avrebbe agito attraverso una rete di società, sia di persone che di capitali, intestate fittiziamente a familiari, compagne, prestanome e persone di fiducia. Le società, attive principalmente nei settori immobiliare e agricolo, sarebbero state utilizzate per commettere truffe aggravate ai danni della politica agricola comune, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e turbata libertà degli incanti nelle aste immobiliari.

Modalità operative e finalità dell’organizzazione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe partecipato sistematicamente a bandi pubblici nel settore agricolo, presentando società e aziende agricole intestate a soggetti formalmente qualificati come imprenditori, ma in realtà meri prestanome. L’obiettivo era ottenere contributi pubblici a fondo perduto in modo illecito, reinvestendo poi i proventi in ulteriori attività economiche e immobiliari. Le indagini hanno inoltre evidenziato il coinvolgimento dell’organizzazione in procedure esecutive e fallimentari, con l’intento di favorire soggetti di spessore criminale.

Le misure cautelari: arresti e sequestri milionari

Il G.I.P. del Tribunale di Catanzaro ha disposto la custodia cautelare in carcere per due soggetti originari delle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, riconoscendo l’aggravante del metodo mafioso. Per altri tre soggetti residenti nel catanzarese (due imprenditori e un avvocato), sono stati disposti gli arresti domiciliari. Contestualmente, sono stati eseguiti sequestri preventivi di somme di denaro per un valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro nelle province di Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone e Arezzo. Inoltre, sono state sequestrate 15 persone giuridiche operanti nel settore agricolo nella provincia di Catanzaro, per un valore stimato di circa 1,6 milioni di euro, e 398 immobili (fabbricati e terreni) ubicati nelle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Pisa, per un valore complessivo di circa 32,6 milioni di euro.

Impatto sul territorio e prossimi sviluppi

Le attività investigative, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria/G.I.C.O. Catanzaro e dal S.C.I.C.O., hanno richiesto approfondimenti complessi e articolati, che hanno permesso di ricostruire la struttura e le modalità operative del sodalizio criminale.

L’operazione rappresenta un duro colpo alle infiltrazioni criminali nei settori strategici dell’economia locale, in particolare quello agricolo e immobiliare. Il sequestro di un ingente patrimonio immobiliare e societario, distribuito tra le province di Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Arezzo e Pisa, testimonia la vastità e la pericolosità del fenomeno. Le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità e per individuare eventuali altri soggetti coinvolti nella rete criminale.

IPA