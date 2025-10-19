La richiesta di Putin a Trump: “Kiev ceda il Donetsk”, solo così finirà la guerra tra Russia e Ucraina

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

In vista di un imminente nuovo incontro, Vladimir Putin e Donald Trump sono tornati a sentirsi per telefono. Alcuni funzionari Usa svelano il contenuto della telefonata tenuto nascosto dal Tycoon. Per fermare la guerra in Ucraina, pare che Putin abbia chiesto al corrispettivo americano la piena cessione del Donetsk da parte dell’Ucraina. Si tratta di un territorio che la Russia tenta di conquistare da oltre un decennio.

La Russia vuole il Donetsk

L’autorevole testata statunitense Washington Post svela contenuti inediti dalla più recente telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin.

Il leader del Cremlino avrebbe avanzato una chiara richiesta al Tycoon: “Kiev ceda il pieno controllo del Donetsk”.

ANSA Donald Trump, alla Casa Bianca, mostra una foto assieme a Vladimir Putin

Il contenuto della richiesta è stato rivelato al quotidiano da due funzionari della Casa Bianca.

“La richiesta di Putin – scrive il Washington Post – suggerisce che non sta facendo marcia indietro rispetto alle rivendicazioni passate”.

Seppur le sue richieste sarebbero meno ampie di quelle avanzate nel vertice di Anchorage, in Alaska.

In cambio del pieno controllo sul Donetsk, Putin si sarebbe detto disposto a rinunciare al controllo su alcune zone delle regioni ucraine di Zaporizhzhia e Cherson.

Il valore del Donbas in Ucraina

La regione del Donetsk, assieme a quella di Lunhansk, si trova in Donbas, territorio dell’Ucraina orientale.

La zona sin dal 2014 è parzialmente occupata da separatisti filorussi, appoggiati e sostenuti militarmente da Mosca.

La Russia riconobbe ufficialmente le autoproclamate repubbliche separatiste il 21 febbraio del 2022.

Tre giorni dopo, anche con il pretesto di difendere le minoranze russe di queste regioni, iniziò l’invasione dell’Ucraina.

L’incontro tra Putin e Trump

Dopo il lungo colloquio con Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, Trump si prepara a un nuovo vertice con Putin.

I due leader potrebbero presto incontrarsi in Europa, a Budapest, la capitale dell’Ungheria.

Così come nel precedente incontro di Anchorage, in Alaska, l’obiettivo di Trump sarà quello di trovare un accordo per porre fine al conflitto.

Budapest è una scelta simbolica: fu qui che, nel 1994, si garantirono all’Ucraina la propria sovranità e integrità territoriale.

“È nell’interesse di tutte le famiglie ungheresi che l’incontro tra il presidente Trump e il presidente Putin a Budapest porti la pace” è il commento di Viktor Orban.

Il leader ungherese, il più vicino a Putin in Ue, ha dichiarato ai microfoni di Radio Kossuth che “la pace è l’unica via d’uscita” per l’Europa. “La guerra prosciuga le risorse e soffoca la crescita.