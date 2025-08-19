La rivincita di Zelensky all'incontro con Trump, la battuta al giornalista sull'abito diventa virale

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il presidente Trump ha ospitato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, insieme a diversi leader europei, nella speranza di rilanciare i negoziati di pace per la guerra in corso tra Russia e Ucraina. Durante l’incontro con la stampa nello Studio Ovale, il presidente ucraino ha avuto uno scambio di battute con un giornalista riguardo il suo abito.

Il summit da Trump a Washington

Nella giornata di ieri – lunedì 18 agosto 2025 – il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ospitato a Washington il presidente ucraino Volodymyr Zelensky insieme a diversi leader europei, tra cui Macron, Starmer, Merz e Meloni.

Dopo l’incontro tra Trump e Putin dei giorni scorsi, questo incontro era segnato dalla volontà europea di evitare che l’Ucraina rimanesse isolata nelle trattative, per garantire che qualsiasi discorso di pace rispettasse la sovranità di Kyiv.

ANSA L’incontro tra Zelensky e gli altri leader europei con Donald Trump

C’è stato difatti un faccia a faccia nello Studio Ovale tra Trump e Zelensky, un incontro in netto contrasto con quello di febbraio, ricordato per il confronto acceso e pubblico tra Trump e Zelensky. Stavolta, entrambe le parti si sono impegnate a evitare gesti polemici, con Zelensky che è apparso con un abito formale per l’occasione.

L’abito di Zelensky

Come detto, l’incontro tra i due presidenti si è svolto in un clima più rilassato e diplomatico rispetto allo scontro acceso di febbraio. In quell’occasione, Zelensky era stato criticato anche sul piano dell’abbigliamento da un giornalista, e l’incontro era degenerato in uno scontro verbale tra i due leader.

Quel giornalista era presente anche ieri, e rivolgendosi al presidente ucraino ha detto: “Presidente Zelensky, sta benissimo con quel vestito”, con Trump che sottolinea il tutto affermando “ho detto la stessa cosa”.

Zelensky ne ha però approfittato per togliersi un sassolino dalla scarpa e rispondere per le rime al giornalista che lo scorso febbraio aveva cercato di umiliarlo pubblicamente: “Lei era vestito allo stesso modo. Io mi sono cambiato, lei no” ha risposto il presidente al giornalista.

I temi trattati al bilaterale

Prima dell’incontro, c’erano timori concreti che gli Stati Uniti potessero spingere l’Ucraina verso concessioni territoriali a favore della Russia (Donetsk, Luhansk e Crimea), in un accordo che sarebbe stato vantaggioso per Mosca ma rischioso per la stessa autonomia ucraina.

Al momento non è stato raggiunto alcun accordo formale o definitivo, si è però concordato di proseguire con ulteriori negoziati, anche in una eventuale forma trilaterale (Trump–Zelensky–Putin) .

Al momento comunque non risultano ulteriori sviluppi su un accordo di pace concreto, ma le prospettive diplomatiche sembrano almeno migliorate rispetto a febbraio.