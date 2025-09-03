La Ruota della fortuna di Gerry Scotti batte Affari Tuoi, Stefano De Martino ko per la prima volta in Rai

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il debutto della nuova stagione televisiva porta con sé una sorpresa nell’access prime time: La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, tornata su Canale 5 in estate, ha superato Affari Tuoi di Stefano De Martino su Rai 1. Secondo i dati Auditel della serata di martedì 2 settembre, il quiz di Mediaset ha raccolto il 24,2% di share, contro i 22,6% del programma dei pacchi. Un risultato che segna il primo ko per De Martino.

La sfida tra Gerry Scotti (La Ruota della Fortuna) e Stefano De Martino (Affari Tuoi)

Il sorpasso segna un passaggio simbolico: per tutta la scorsa stagione Affari Tuoi era stato il re indiscusso della fascia dopo il tg delle 20, con ascolti che sfioravano regolarmente il 30% di share.

Gerry Scotti, forte della partenza anticipata già da metà luglio, è riuscito a consolidare un pubblico fedele durante l’estate e a farsi trovare pronto alla ripresa del duello diretto con Rai 1. E così la vittoria di martedì 2 settembre ha sorpreso non solo per i numeri assoluti, ma anche per la tenuta di un format storico che molti consideravano datato.

ANSA Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi, che ha perso la sfida dell’Auditel nell’access prime time contro La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti

Secondo i dati Auditel della serata di martedì 2 settembre, infatti, il quiz di Mediaset ha raccolto 4 milioni 514mila spettatori pari al 24,2% di share, contro i 4 milioni 222mila telespettatori e il 22,6% del programma dei pacchi.

Il confronto con la scorsa stagione

Se il risultato premia Mediaset, va però sottolineato che entrambi i programmi hanno lasciato per strada qualcosa rispetto al recente passato. Stefano De Martino, al debutto stagionale, ha perso circa dieci punti di share rispetto alla media dell’anno scorso, quando Affari Tuoi si era stabilizzato sopra il 28-29%, con picchi vicini al 30%.

Il nuovo esordio, fermo al 22,6%, segna quindi un ridimensionamento importante, anche se fisiologico dopo mesi di stop e con l’effetto sorpresa ormai svanito.

Gerry Scotti, pur vincendo la serata, ha ceduto circa cinque punti rispetto alle puntate di fine agosto, quando La Ruota della Fortuna viaggiava stabilmente verso quota 29-30%.

Una sfida appena iniziata

L’effetto concorrenza di Affari Tuoi si è dunque fatto sentire subito, confermando che l’equilibrio è fragile. Ma la stagione è lunga e il testa a testa tra Rai e Mediaset è solo all’inizio.

De Martino resta il volto di punta dell’access prime time Rai e avrà modo di recuperare terreno, mentre Scotti può godersi un sorpasso che sembrava impensabile fino a poche settimane fa.

Il verdetto della prima sfida dice che Affari Tuoi non è più “ingiocabile” e che La Ruota della Fortuna ha trovato nuova linfa, aprendo un duello che promette di animare l’intero autunno televisivo.