La Russa celebra il matrimonio di Edmondo Cirielli possibile candidato FdI in Campania, ma Meloni è assente

Edmondo Cirielli e Maria Rosaria Campitello sono marito e moglie. A officiare il matrimonio con rito civile a Roma è stato il presidente del Senato Ignazio La Russa. All’evento era attesa anche Giorgia Meloni che, però, non si è vista. Nulla contro il suo viceministro fresco sposo, semplicemente non ha potuto prendere parte ai festeggiamenti per impegni politici inderogabili.

Matrimonio di Edmondo Cirielli: La Russa ‘mattatore’, Meloni assente

L’evento nuziale si è svolto nella chiesetta sconsacrata di Santa Maria in Tempulo, ai piedi del Celio. Qui si sono sposati il viceministro degli Esteri di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli e la ginecologa Maria Rosaria Campitello si sono sposati.

A officiare la cerimonia La Russa, mattatore della giornata. “Non sono mica la sposa!”, ha scandito ridendo, rivolgendosi a chi gli stava scattando delle foto. Una delle tante battute snocciolate dal presidente del Senato.

Getty Images Maria Rosaria Campitello e Edmondo Cirielli

Nessuna traccia alle nozze di Giorgia Meloni. La premier non ha potuto esserci per via della trasferta lampo nelle Marche e del Cdm quasi concomitante.

Gli invitati alle nozze di Cirielli e Campitello

All’evento nuziale hanno preso parte diversi big di FdI e alcune esponenti dell’esecutivo tra cui il ministro della Salute Orazio Schillaci, il titolare dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, la ministra del Turismo Daniela Santanchè, il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti e il sottosegretario Alessio Butti.

Presenti anche i parlamentari meloniani Marta Schifone e Gimmi Cangiano, quest’ultimo accompagnato dalla compagna Denny Mendez, Miss Italia nel ’96.

Le battute di La Russa

“Ho fatto preparare una macchina per lei e una per lui, se ci ripensate potete scappare fino all’ultimo momento. Ma voi due siete gente pratica, avete fatto già tutto in anticipo, anche i i figli, è un matrimonio in cui non possono esserci sorprese”. Così l’officiante La Russa durante la cerimonia.

Altro show nel corso della lettura degli articoli del codice civile sull’obbligo di fedeltà. “Questo è importante, eh”, ha chiosato sorridendo La Russa che ha poi concluso con dei teneri auguri: “Sposarsi nella città eterna è un segnale per un amore Eterno. Auguri di cuore”.

Cirielli: “Niente viaggio di nozze”

“Mia moglie deve lavorare, quindi non stacco neanche io”, ha commentato a caldo Cirielli, come riferito da Il Messaggero. Il viceministro ha detto di essersi “emozionato”. E “di solito sono uno freddo”, ha chiosato.

Chi è Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri

Edmondo Cirielli è nato a Nocera Inferiore il 22 maggio 1964 e attualmente è vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Ha conseguito tre lauree: una in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Parma, una in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Salerno e una in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna presso l’Università di Roma Tor Vergata.

È inoltre Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri in Ausiliaria. Ha frequentato la Scuola Militare Nunziatella di Napoli, l’Accademia Militare di Modena, la Scuola militare di Alpinismo di Aosta, la Scuola militare di Paracadutismo di Pisa, la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Dal 1995 al 2001 è stato consigliere regionale della Campania per Alleanza Nazionale. Nel 2001 è divenuto deputato della Casa delle Libertà nel collegio maggioritario dell’Agro Nocerino-Sarnese. Risale al 2005 la nomina ad assessore del comune di Nocera Superiore. L’anno successivo è stato rieletto deputato di AN.

Nel 2008 un’altra rielezione da deputato, stavolta nelle file del PDL. Nel 2008 è stato eletto al Parlamento Europeo scegliendo tuttavia per la permanenza al Parlamento Nazionale.

Nel 2013, nel 2018 e nel 2022 è stato rieletto deputato nella lista Fratelli d’Italia. Infine, nell’attuale legislatura è stato nominato vice ministro degli Affari Esteri.

Chi è Maria Rosaria Campitello

Il Consiglio dei Ministri, un anno fa, ha nominato Maria Rosaria Campitiello a capo del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della salute.

Campitiello è laureata in Medicina e Chirurgia presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, si è specializzata in Ginecologia ed Ostetricia. Ha dedicato gran parte della sua attività di ricerca e clinica allo studio e alla cura dell’infertilità.

Inoltre, vanta un master di II livello in Tecniche di Fecondazione Assistita presso l’Università di Urbino e un dottorato quinquennale in tecniche di fecondazione assistita presso l’Università di Valencia.

Diverse le esperienze professionali maturate, tra cui quelle al Ministero della Salute dove dal dicembre 2022 ha ricoperto il ruolo di dirigente medico presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria. Da maggio 2023 ad ottobre 2023 è stata dirigente medico presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero.

Ha inoltre preso parte come coordinatrice e/o componente a diversi tavoli tecnici e gruppi di lavoro all’interno del dicastero.