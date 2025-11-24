La Russa contro Gattuso, accusa il ct di essere "permaloso" e poi ammette che "non sapevo degli insulti"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Non accenna ad avere fine la querelle tra Ignazio La Russa e Gennaro Gattuso. Il presidente del Senato ha definito “permaloso” il commissario tecnico della Nazionale italiana, ma ha poi ammesso che, quando ha polemizzato per la prima volta col ct per difendere il diritto dei tifosi di dissentire, non sapeva che avessero insultato l’allenatore.

La nuova stoccata di Ignazio La Russa a Gennaro Gattuso

Il presidente del Senato Ignazio La Russa è tornato a parlare della polemica nata con il ct dell’Italia Gennaro Gattuso dopo le lamentele del tecnico in seguito alla contestazione dei tifosi al termine della partita vinta dalla Nazionale contro la Moldavia il 13 novembre scorso.

In occasione dell’evento Italia Direzione Nord a Milano, come riportato da ANSA, La Russa ha definito “permaloso” Gattuso. E ha spiegato il perché.

ANSA

Ignazio La Russa, presidente del Senato.

La precisazione di La Russa: “Ho detto: ‘Ha ragione, bisogna stringersi tutti attorno alla Nazionale’, però se qualcuno fischia, lasciamolo fischiare pubblicamente. Lui dopo ha detto ‘No, ma mi hanno insultato’. E dillo prima. Se lo dici prima, io capisco che non erano solo fischi”.

La battuta di Ignazio La Russa sul Milan

Ignazio La Russa ha anche sottolineato di aver sollevato una polemica volutamente dopo una partita vinta, non dopo una sconfitta.

Le sue parole, da cui emerge anche una frecciatina ironica al Milan: “Non avrei fatto questa polemica se avessimo perso, l’ho fatta perché avevamo vinto comunque 2-0 con una squadretta che anche il Catania La batteva. Anzi, il Catania è forte. Diciamo che anche il Milan la batteva”.

La polemica tra La Russa e Gattuso

Al termine della partita vinta dall’Italia 2 a 0 contro la Moldavia, Gennaro Gattuso si era lamentato per la contestazione subita da alcuni tifosi allo stadio.

La Russa si era mostrato critico col ct: “Non si può dire ‘vergogna‘ a uno spettatore che fischia. Finché non sono violenti, anche quelli possono essere uno stimolo”.

La replica di Gattuso non si era fatta attendere: “Rispetto quello che dice La Russa, ma non so dove fosse quella sera, sicuramente non era allo stadio e non l’ha vista nemmeno in tv. C’era gente che augurava la morte, chi diceva che veniva a Coverciano o che dovevamo andare a lavorare…”.

Dopo il botta e risposta Ignazio La Russa aveva provato a smorzare i toni condannando pubblicamente i “gravissimi e inaccettabili attacchi personali” rivolti a Gennaro Gattuso e invitando il commissario tecnico della Nazionale a pranzo in Senato.